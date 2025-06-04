Божанков с остър коментар към Костадинов

„Къде е Копейкин? Митрофанова го търси да го бие.
Да живее европейска България! Честито!“
Това написа Явор Божанков във „Фейсбук“.
„Къде е Копейкин? Митрофанова го търси да го бие.
Да живее европейска България! Честито!“
Това написа Явор Божанков във „Фейсбук“.
„Къде е Копейкин? Митрофанова го търси да го бие.
Да живее европейска България! Честито!“
Това написа Явор Божанков във „Фейсбук“.
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Цончо Ганев му налива акъл на това горнооряховско Барби
Търси си боя тая палачинка 🙈😂
копейки где МОЧА?
Затова Цончо ще го бие,заслужено.