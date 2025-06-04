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          Божанков с остър коментар към Костадинов

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          Снимка: БГНЕС
          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова
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          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова

          „Къде е Копейкин? Митрофанова го търси да го бие. 

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          Да живее европейска България! Честито!“

          Това написа Явор Божанков във „Фейсбук“.

          Къде е Копейкин? Митрофанова го търси да го бие. 🤣Да живее европейска България! Честито!

          Posted by Явор Божанков on Wednesday, June 4, 2025
          ОФИЦИАЛНО: ЕК и ЕЦБ се произнесоха готови ли сме за влизането в еврозоната (ВИДЕО) ОФИЦИАЛНО: ЕК и ЕЦБ се произнесоха готови ли сме за влизането в еврозоната (ВИДЕО)

          „Къде е Копейкин? Митрофанова го търси да го бие. 

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          Да живее европейска България! Честито!“

          Това написа Явор Божанков във „Фейсбук“.

          Къде е Копейкин? Митрофанова го търси да го бие. 🤣Да живее европейска България! Честито!

          Posted by Явор Божанков on Wednesday, June 4, 2025
          ОФИЦИАЛНО: ЕК и ЕЦБ се произнесоха готови ли сме за влизането в еврозоната (ВИДЕО) ОФИЦИАЛНО: ЕК и ЕЦБ се произнесоха готови ли сме за влизането в еврозоната (ВИДЕО)

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          4 КОМЕНТАРА

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