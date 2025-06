Почина първият канадски астронавт Марк Гарно

Марк Гарно, първият канадец в космоса и бивш външен министър, почина в сряда на 76 години след кратко боледуване, съобщава Асошиейтед прес.

Членовете на парламента станаха на крака за минута мълчание в Камарата на общините в сряда вечерта по молба на депутата Марк Геретсен.

Електроинженер и бивш офицер от Кралския канадски флот, Марк Гарно стана първият канадец в космоса, когато летя на борда на американската совалка през 1984 г. След това Гарно направи още две пътувания в космоса.

🇨🇦 Tribute to the Honourable Marc Garneau

(1949–2025)



Today, Canada mourns the loss of one of its brightest stars — a man who quite literally reached for the heavens and brought our country with him.



Marc Garneau was a trailblazer. As Canada’s first astronaut in space, he… pic.twitter.com/TQLGLGs9yO