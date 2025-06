Мъск публикува видеоклип на Тръмп от партито на Епщайн (ВИДЕО)

Последният пирон в ковчега на приятелството между Тръмп и Мъск може вече да е закован. В последната си публикация собственикът на Tesla, сподели клип на американския глава, купонясващ заедно с Джефри Епщайн, предава Daily Mail, цитиран от „Фокус“.

- Реклама -

Илон Мъск не показа признаци на успокояване на атаките си срещу Доналд Тръмп, като сподели отново зашеметяващ клип, показващ Доналд Тръмп, купонясващ с Джефри Епщайн.

Клипът е от 1992 г. и показва президента на САЩ и скандалния богаташ, заобиколен от жени, танцуващ в клуб.

Кадрите са публикувани първоначално в Х от журналистката Натали Данелишен, преди Мъск да ги сподели отново с емоджи с любопитно лице.

ИЗТОЧНИК: ГЛАСОВЕ

In 1992 Trump partied with Jeffrey Epstein. Just gonna leave this here: pic.twitter.com/eUFm7cGVab