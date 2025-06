Четирима души са загинали при пожар, предизвикан от електрическа тротинетка

Четирима души загинаха при опустошителен пожар в 10-етажен жилищен блок в град Реймс, Североизточна Франция. Според местните власти инцидентът е предизвикан от електрическа тротинетка с батерия, която се е запалила по неизяснени причини.

Трагедията се разиграла в петък рано сутринта, когато пожар избухнал в апартамент на 4-ия етаж. Един от обитателите – 13-годишно момче – е загинало, след като скочило от прозореца, опитвайки се да се спаси от пламъците. В жилището е открито и обгорено тяло, за което се предполага, че е на 15-годишния му брат, съобщи градският прокурор на Реймс.

На 8-ия етаж 87-годишна жена и 59-годишният ѝ син са станали жертви на дима и са починали от задушаване.

Двама души са в тежко състояние, включително вторият баща на загиналите момчета, който е получил сериозни изгаряния. Още 26 души са пострадали по-леко и са приети в болница.

Прокурорът потвърди, че пожарът е неволен, но подчерта, че се е разпространил изключително бързо. Батериите, каквито използват електрическите тротинетки, представляват сериозна опасност при запалване, тъй като са „изключително трудни за потушаване“. Огънят е овладян едва след повече от три часа борба от страна на пожарникарите.

Случаят повдига отново въпроси за безопасността на електрическите превозни средства и тяхното съхранение в жилищни сгради.

Four people have been killed during an overnight fire in a 10-story apartment building in Reims, northeastern France, according to the AFP.

At least 26 others were injured during the incident, one of whom is in critical condition.

A 13-year-old child is reportedly among the dead. pic.twitter.com/NOkUyJU4xe