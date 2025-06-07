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          НачалоБългарияИнциденти

          Тежка катастрофа край Червен бряг, има пострадали

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          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
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          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Малко преди 12:00 ч. днес е станал тежък пътен инцидент на път II-306 между Червен бряг и село Чомаковци.

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          По непотвърдена информация, сред няколко пострадали има и осемгодишно дете, съобщи Диана Русинова от Европейския център по транспортни политики.

          Тежкотоварен автомобил с полуремарке внезапно навлиза в насрещното, като за да избегне удара белият бус също навлиза в насрещното, където удря черния автомобил. Водачът на тежкотоварния изобщо не е спрял и е бил установен чак в Луковит, информира Диана Русинова.

          Обстоятелствата около инцидента се изясняват.

          Възстановено е движението по път III-306 Чомаковци – Червен бряг.

          Малко преди 12:00 ч. днес е станал тежък пътен инцидент на път II-306 между Червен бряг и село Чомаковци.

          - Реклама -

          По непотвърдена информация, сред няколко пострадали има и осемгодишно дете, съобщи Диана Русинова от Европейския център по транспортни политики.

          Тежкотоварен автомобил с полуремарке внезапно навлиза в насрещното, като за да избегне удара белият бус също навлиза в насрещното, където удря черния автомобил. Водачът на тежкотоварния изобщо не е спрял и е бил установен чак в Луковит, информира Диана Русинова.

          Обстоятелствата около инцидента се изясняват.

          Възстановено е движението по път III-306 Чомаковци – Червен бряг.

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