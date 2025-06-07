Тежка катастрофа край Червен бряг, има пострадали

Тежкотоварен автомобил с полуремарке внезапно навлиза в насрещното, като за да избегне удара белият бус също навлиза в насрещното, където удря черния автомобил. Водачът на тежкотоварния изобщо не е спрял и е бил установен чак в Луковит, информира Диана Русинова.

