Тежка катастрофа край Червен бряг, има пострадали

Малко преди 12:00 ч. днес е станал тежък пътен инцидент на път II-306 между Червен бряг и село Чомаковци.
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По непотвърдена информация, сред няколко пострадали има и осемгодишно дете, съобщи Диана Русинова от Европейския център по транспортни политики.
Обстоятелствата около инцидента се изясняват.
Възстановено е движението по път III-306 Чомаковци – Червен бряг.
Малко преди 12:00 ч. днес е станал тежък пътен инцидент на път II-306 между Червен бряг и село Чомаковци.
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По непотвърдена информация, сред няколко пострадали има и осемгодишно дете, съобщи Диана Русинова от Европейския център по транспортни политики.
Обстоятелствата около инцидента се изясняват.
Възстановено е движението по път III-306 Чомаковци – Червен бряг.
Бойкооооууууу, Ту-тууууууу…