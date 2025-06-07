НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 07.06.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Тежка катастрофа: Пътят Русе-Велико Търново е затворен

          1
          123
          Снимка: БГНЕС
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Сподели
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Пореден тежък пътен инцидент. По първоначална информация сблъсъкът е между няколко автомобила, един от които с румънска регистрация, и се е случил около 2 часа след полунощ.

          - Реклама -

          Заради катастрофата пътят Русе-Велико Търново е затворен, съобщава Нова телевизия.

          Задръстването в района е огромно. Повече от 5 часа движението се пренасочваше по пътя Ценово-Свищов.

          25-годишен мъж е закаран в болница с много тежки политравми.

          Пореден тежък пътен инцидент. По първоначална информация сблъсъкът е между няколко автомобила, един от които с румънска регистрация, и се е случил около 2 часа след полунощ.

          - Реклама -

          Заради катастрофата пътят Русе-Велико Търново е затворен, съобщава Нова телевизия.

          Задръстването в района е огромно. Повече от 5 часа движението се пренасочваше по пътя Ценово-Свищов.

          25-годишен мъж е закаран в болница с много тежки политравми.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          „Продължаваме промяната“ избира тема на вот на недоверие

          Камелия Григорова -
          "Продължаваме Промяната" няма да поставя "под риск" влизането на България в еврозоната, за което се очаква окончателно решение на 9 юли. Затова на 12...
          Политика

          Йорданова за ужаса в домовете за възрастни: Безнаказаността води до рецидиви

          Камелия Григорова -
          За съжаление, точно такива сцени и още по-ужасни в българските домове за грижа за възрастни хора или за душевно болни са виждани. Надявам се...
          Общество

          КЕВР предлага: По-скъп ток и парно от 1 юли

          Камелия Григорова -
          Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предлага повишение на цените на тока и парното от 1 юли 2025 г. до 30 юни 2026...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

            Настройки за поверителност и бисквитки
          Search Suggestions
              Search Suggestions