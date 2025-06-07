Тежка катастрофа: Пътят Русе-Велико Търново е затворен

Пореден тежък пътен инцидент. По първоначална информация сблъсъкът е между няколко автомобила, един от които с румънска регистрация, и се е случил около 2 часа след полунощ.

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Заради катастрофата пътят Русе-Велико Търново е затворен, съобщава Нова телевизия.

Задръстването в района е огромно. Повече от 5 часа движението се пренасочваше по пътя Ценово-Свищов.

25-годишен мъж е закаран в болница с много тежки политравми.