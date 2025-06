Референдум за гражданство и трудови права се провали в Италия заради ниска избирателна активност

Рим, 9 юни 2025 г. — Референдумът в Италия относно облекчаване на правилата за придобиване на гражданство и засилване на трудовото законодателство се провали поради недостатъчна избирателна активност, съобщи АФП. Участие взеха малко над 30% от имащите право на глас, при необходим минимум от 50%.

Победа за Мелони и бойкот от десницата

Резултатът представлява политическа победа за премиера Джорджа Мелони, чиято крайнодясна партия „Италиански братя“ активно призова гражданите да бойкотират гласуването, за да не бъде достигнат прагът за валидност на референдума.

„Опозицията искаше да превърне този референдум в вот на недоверие към правителството. Отговорът е ясен: правителството излиза по-силно, а левицата — по-слаба“, заяви Джованбатиста Фацолари, близък съветник на Мелони.

Предложените промени и техният контекст

Иницииран от гражданска кампания и подкрепен от лявоцентристката Демократическа партия (ДП), референдумът целеше:

Съкратяване на срока за кандидатстване за гражданство от 10 на 5 години за пълнолетни граждани извън ЕС без брачни или роднински връзки с Италия – равняване с практиките в Германия и Франция ;

за пълнолетни граждани извън ЕС без брачни или роднински връзки с Италия – равняване с практиките в ; Подобряване на трудовата защита за уволнени, временни работници и пострадали при трудови злополуки.

Социални реакции и критики

Генералният секретар на най-големия синдикат CGIL, Маурицио Ландини, определи резултатите като сигнал за:

„Явна демократична криза, която разкрива отчуждението на хората от институционалния процес.“

Под ръководството на новото партийно ръководство, Демократическата партия се стреми да привлече избирателите от работническата класа, залагайки именно на подкрепата за социалните каузи, заложени в референдума.

Непроменен остава и спорният закон за миграцията

Дори при успех, предложенията нямаше да засегнат действащия закон за миграцията, според който:

Децата, родени в Италия от чуждестранни родители, не могат да получат гражданство преди да навършат 18 години, дори и ако са живели през целия си живот в страната.

Провалът на референдума подчертава дълбокото политическо разделение в Италия, както и възможностите на управляващите да мобилизират електората чрез стратегия на отказ от участие.Tools

