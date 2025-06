Тръмп пожела всичко най-хубаво на Мъск, той му отговори със…(ВИДЕО)

Отношенията между президента на САЩ Доналд Тръмп и изпълнителния директор на Tesla и SpaceX Илон Мъск, които се влошиха миналата седмица, когато двамата влязоха в открит спор, придобиха по-мек тон вчера, предаде FoxNews.

„Имахме отлични отношения и му желая всичко най-хубаво“, каза Тръмп във видеоклип, споделен от консервативния инфлуенсър ALX.

Мъск отговори на публикацията с емоджи на сърце.

По-рано същия ден Fox News Digital съобщи, че публичният спор между двамата милиардери изглежда затихва, след като Мъск подкрепи действията на президента при справянето с безредиците в Лос Анджелис.

The most entertaining outcome is the most likely ❤️ pic.twitter.com/mWNq3aH8TA