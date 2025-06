КАДРИ ОТВЪТРЕ: Видео от борда на самолета улови смъртоносния момент (18+)

След тежката катастрофа на самолет на Air India край летището в индийския град Ахмедабад, се появяват нови подробности около инцидента, при който загинаха десетки, но има и оцелели.

- Реклама -

По информация на телевизия NDTV, сред пътниците има пострадали, които са били изведени живи от мястото на катастрофата. Те са транспортирани в местни болници, потвърждава и изданието The Standard. Към момента обаче не е ясно колко от оцелелите са били на борда и колко – на земята.

Високопоставен представител на полицията заяви пред Times of India, че самолетът се е разбил в общежитие за лекари и медицински лица, намиращо се в близост до летището. Очевидци описват ужасяващи сцени – силен гръм, гъст дим, разпръснати тела и отломки навсякъде.

#BREAKING : Ex Gujarat CM Vijay Rupani is said to be on crashed Air India Plane in Ahmedabad.#Ahmedabad #Gujarat #PlaneCrash #Crash pic.twitter.com/7ZfQS3rXUh