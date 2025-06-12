НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 12.06.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          „Карта на страха“: Списък, който би трябвало да стресне Борисов

          0
          1024
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Сподели
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Eдин списък, който би трябвало да стресне Бойко Борисов. Към Пеевски вече са минали 41 общински кметове, включително на два областни града, плюс Горна Оряховица. А ГЕРБ уж са доминиращата сила в правителството и парламента. Как става така, че кметовете виждат повече политическа полза от това да пристанат на Пеевски, а не на Борисов? Доган вече е взел-дал, но дали и Б.Б. няма да бъде лапнат от новата политическа ламя?

          - Реклама -
          Пеевски: Митов не трябва да подава оставка Пеевски: Митов не трябва да подава оставка

          За това предупреди във „Фейсбук“ Пламен Петров. Публикуваме всичко без редакторска намеса:

          Към момента картата на кметовете на ДПС, приобщени към „Новото начало“, изглежда така (данните са от официоза на Пеевски – сайта на Мадам В. „Епицентър“):

          област Благоевград – Белица, Гърмен, Сатовча, Якоруда;

          област Бургас – Сунгурларе;

          област Враца – Хайредин, Роман;

          област Кюстендил – Бобов дол, Бобошево;

          област Кърджали – Кърджали, Джебел, Черноочене, Ардино, Момчилград, Кирково (остава навън само Крумовград);

          област Пазарджик – Сърница, Ракитово, Съединение;

          област Разград – Завет, Исперих, Кубрат, Лозница;

          област Силистра – Силистра, Главиница, Ситово;

          област Смолян – Борино, Неделино;

          област Стара Загора – Гълъбово, Гурково, Павел баня;

          област Търговище – Антоново, Омуртаг, Опака;

          област Велико Търново – Горна Оряховица;

          област Хасково – Маджарово, Стамболово;

          област Шумен – Венец, Върбица, Каолиново, Никола Козлево;

          област Смолян – Мадан.

          Eдин списък, който би трябвало да стресне Бойко Борисов. Към Пеевски вече са минали 41 общински кметове, включително на два областни града, плюс Горна Оряховица. А ГЕРБ уж са доминиращата сила в правителството и парламента. Как става така, че кметовете виждат повече политическа полза от това да пристанат на Пеевски, а не на Борисов? Доган вече е взел-дал, но дали и Б.Б. няма да бъде лапнат от новата политическа ламя?

          - Реклама -
          Пеевски: Митов не трябва да подава оставка Пеевски: Митов не трябва да подава оставка

          За това предупреди във „Фейсбук“ Пламен Петров. Публикуваме всичко без редакторска намеса:

          Към момента картата на кметовете на ДПС, приобщени към „Новото начало“, изглежда така (данните са от официоза на Пеевски – сайта на Мадам В. „Епицентър“):

          област Благоевград – Белица, Гърмен, Сатовча, Якоруда;

          област Бургас – Сунгурларе;

          област Враца – Хайредин, Роман;

          област Кюстендил – Бобов дол, Бобошево;

          област Кърджали – Кърджали, Джебел, Черноочене, Ардино, Момчилград, Кирково (остава навън само Крумовград);

          област Пазарджик – Сърница, Ракитово, Съединение;

          област Разград – Завет, Исперих, Кубрат, Лозница;

          област Силистра – Силистра, Главиница, Ситово;

          област Смолян – Борино, Неделино;

          област Стара Загора – Гълъбово, Гурково, Павел баня;

          област Търговище – Антоново, Омуртаг, Опака;

          област Велико Търново – Горна Оряховица;

          област Хасково – Маджарово, Стамболово;

          област Шумен – Венец, Върбица, Каолиново, Никола Козлево;

          област Смолян – Мадан.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Калоян Методиев: Ваня Григорова лъже

          Златина Петкова -
          "Ваня Григорова лъже. Тя беше интегрална част от промените в транспорта. Това беше нийният лозонг като общински съветник, като човек от "Подкрепа", който излизаше...
          Политика

          КС отмени текст от Наказателния кодекс заради неравно третиране на шофьори с отнета книжка

          Кристияна Стефанова -
          Конституционният съд обяви за противоконституционен текст от Наказателния кодекс, свързан с управлението на моторно превозно средство с временно отнета шофьорска книжка. Това стана ясно...
          Правосъдие

          „Огромен проблем“: Конфликт на интереси връща делото срещу Божков отначало?

          Никола Павлов -
          Прокурор Ангел Кънев от Софийската градска прокуратура (СГП) обяви, че на следващото съдебно заседание ще настоява за нова експертиза на техническите устройства, представени като...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

            Настройки за поверителност и бисквитки
          Search Suggestions
              Search Suggestions