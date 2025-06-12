„Карта на страха“: Списък, който би трябвало да стресне Борисов

Eдин списък, който би трябвало да стресне Бойко Борисов. Към Пеевски вече са минали 41 общински кметове, включително на два областни града, плюс Горна Оряховица. А ГЕРБ уж са доминиращата сила в правителството и парламента. Как става така, че кметовете виждат повече политическа полза от това да пристанат на Пеевски, а не на Борисов? Доган вече е взел-дал, но дали и Б.Б. няма да бъде лапнат от новата политическа ламя?

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За това предупреди във „Фейсбук“ Пламен Петров. Публикуваме всичко без редакторска намеса:

Към момента картата на кметовете на ДПС, приобщени към „Новото начало“, изглежда така (данните са от официоза на Пеевски – сайта на Мадам В. „Епицентър“):

област Благоевград – Белица, Гърмен, Сатовча, Якоруда;

област Бургас – Сунгурларе;

област Враца – Хайредин, Роман;

област Кюстендил – Бобов дол, Бобошево;

област Кърджали – Кърджали, Джебел, Черноочене, Ардино, Момчилград, Кирково (остава навън само Крумовград);

област Пазарджик – Сърница, Ракитово, Съединение;

област Разград – Завет, Исперих, Кубрат, Лозница;

област Силистра – Силистра, Главиница, Ситово;

област Смолян – Борино, Неделино;

област Стара Загора – Гълъбово, Гурково, Павел баня;

област Търговище – Антоново, Омуртаг, Опака;

област Велико Търново – Горна Оряховица;

област Хасково – Маджарово, Стамболово;

област Шумен – Венец, Върбица, Каолиново, Никола Козлево;

област Смолян – Мадан.