ТРАГЕДИЯ: Самолет с над 240 души се разби при излитане в Индия (ВИДЕО)

Самолет на Air India с над 242 души на борда се е разбил при излитане от летището в Ахмедабад, Западна Индия, съобщават Sky News и Reuters.

По първоначална информация самолетът е бил на път за Бирмингам, но индийски медии твърдят, че крайната дестинация е била летище Гетуик в Лондон.

В социалните мрежи се разпространява видео с огромни облаци дим, издигащи се от зоната около летището.

Катастрофата е станала по време на излитане, съобщават местни телевизии, цитирани от Ройтерс.

Очаква се официална информация за жертви и оцелели, както и причините за инцидента.

