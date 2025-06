Израел публикува кадри от ударите по Иран (ВИДЕО)

Израелските въоръжени сили (ЦАХАЛ) разпространиха видеозаписи, показващи излитането и кацането на изтребители, участвали в мащабната въздушна операция срещу Иран тази сутрин. Това съобщи израелската медия MigNews.

По-рано израелските военни съобщиха, че в атаката са били включени около 200 самолета, които са хвърлили над 330 бомби по повече от 100 цели на иранска територия.

Според информация на официалната иранска информационна агенция ИРНА, цитирана от БТА, при ударите в Техеран са загинали няколко високопоставени ирански военни, включително:

Операцията бележи сериозна ескалация в конфликта между Израел и Иран, като се очаква официална реакция от Техеран през следващите часове.

The IDF releases footage showing Israeli Air Force fighter jets heading out for the strikes in Iran this morning, as well as landing following the attacks. pic.twitter.com/1xbif5i8gK