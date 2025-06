ЗАТИШИЕ? Израел обяви край на последната иранска атака (ВИДЕО)

Израелските власти разрешиха на цивилните да излязат от бомбоубежищата, но настояват гражданите да останат в близост до защитени зони. Това съобщиха от Командването на вътрешния фронт, с което де факто бе обявен край на последната вълна от въздушни удари, извършени от Иран тази вечер.

- Реклама -

В отговор на атаката, която предизвика тревога в цялата страна, беше прекъсната и пресконференция на бригаден генерал Ефи Дефрин – командващ на израелските сухопътни сили. В социалните мрежи се появиха видеа, показващи пламъци в непосредствена близост до комплекса на министерството на отбраната в Тел Авив.

По неофициална информация, една от иранските ракети е достигнала района на комплекса, причинявайки щети, но няма потвърдени данни за жертви.

The video captures the moment when the Israeli Ministry of Defense headquarters in Tel Aviv was struck by Iranian missiles



Meanwhile, Israeli media report the third missile barrage from Iran. pic.twitter.com/TkmNnezJIQ