КАДРИ: Вижте как израелски удар спира живо излъчване в Иран

Сградата на държавната телевизия на Иран (IRIB) в Техеран беше поразена при израелски въздушен удар, докато в ефир течеше пряко предаване. Това показват кадри, разпространени от ирански медии, в които се вижда как водеща, критикуваща остро Израел, напуска студиото в момента на удара.

Атаката идва на фона на ескалиращия военен конфликт между Израел и Иран, продължаващ вече няколко дни. Според източници в иранските медии, малко преди удара властите са издали тревога за евакуация на района около централата на IRIB в Техеран.

