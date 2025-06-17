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          Ужас: Мъж блудства с 12-годишно момиче в София

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          Иванина Игнатова
          Иванина Игнатова
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          Иванина Игнатова
          Иванина Игнатова

          Софийска районна прокуратура обвини 39-годишен мъж за блудство с малолетно момиче, съобщиха от обвинението.

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          На 2 април 2025 г. в автомобил в град София, обвиняемият е извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление, по отношение на 12-годишно момиче.

          По случая е започнато разследване за престъпление, за което се предвижда затвор.

          С постановление на наблюдаващ прокурор той е задържан за срок до 72 часа.

          Предстои да бъде внесено искане в съда за постоянен арест спрямо обвиняемия.

          Софийска районна прокуратура обвини 39-годишен мъж за блудство с малолетно момиче, съобщиха от обвинението.

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          На 2 април 2025 г. в автомобил в град София, обвиняемият е извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление, по отношение на 12-годишно момиче.

          По случая е започнато разследване за престъпление, за което се предвижда затвор.

          С постановление на наблюдаващ прокурор той е задържан за срок до 72 часа.

          Предстои да бъде внесено искане в съда за постоянен арест спрямо обвиняемия.

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