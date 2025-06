ПЪРВИ КАДРИ: Вижте взрива до ядреното сърце на Иран (ВИДЕО)

В иранската провинция Бушер, където се намира единствената атомна електроцентрала в страната, избухна мощен взрив часове след въздушните удари на САЩ по ирански ядрени обекти.

Агенция Шарг първа съобщи за експлозията, а по-късно Фарс потвърди, че два обекта в града са били поразени от израелски удари. Съобщава се и за атаки в провинция Язд, където са били ударени електроцентрала и военна база.

Бушерската АЕЦ е управлявана от ирански специалисти с руска техническа помощ. Към момента иранските власти не са съобщили за щети или проблеми в ядреното съоръжение.

По същото време в град Язд са били чути множество взривове. Според източници, те също са резултат от израелски въздушни удари, насочени към военни обекти и енергийна инфраструктура.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) предупреди още ден по-рано, че евентуален удар по АЕЦ в Бушер би могъл да доведе до „много високо освобождаване на радиоактивност“.

💥 A series of explosions were heard in Iran's Bushehr, where the nuclear power plant is located , – Nour News pic.twitter.com/9VAExMLWjA