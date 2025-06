СЛЕДЕТЕ НА ЖИВО: САЩ удариха ядрени цели в Иран (ВИДЕО)

САЩ нанесоха въздушни удари по три ключови ядрени обекта в Иран – Фордо, Натанз и Исфахан, съобщиха световните агенции. Новината беше съобщена първо от американския президент Доналд Тръмп чрез публикация в социалната мрежа Truth Social, публикувана малко преди 3:00 ч. българско време.

По информация на CBS News, САЩ са уведомили Израел предварително за атаката. Президентът Тръмп и премиерът Бенямин Нетаняху са провели телефонен разговор малко след началото на операцията.

Според източници от Пентагона, при нападението са използвани свръхмощни бомби тип GBU-57A – по две върху всяка цел. Два часа след ударите Тръмп се обърна към нацията, заявявайки:

Той подчерта, че САЩ и Израел са действали „в екип“, за да елиминират „ужасяващата заплаха за Тел Авив“.

Иранската организация за ядрена енергия потвърди ударите и ги определи като „дивашко нападение“. В изявление, цитирано от BBC, агенцията обвини Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) в „безразличие и съучастие“.

Според иранските власти няма непосредствена опасност за населението в Кум и околните райони, въпреки удара по подземния обект във Фордо, южно от Техеран.

