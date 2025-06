Уолстрийт нарасна въпреки нападението на Иран, акции на нефтени компании падат

Акциите на Уолстрийт отбелязаха повишение, след като пазарите не реагираха на отговора на Иран на американските удари по ядрени обекти в страната. Въпреки ракетната атака по американска база в Катар, пазарите не бяха сериозно повлияни, а акциите, свързани с петрола, се сринаха заедно с цените на суровината.

Ракетният удар на Иран и последиците за пазарите

Иран обяви, че е изстрелял ракети по голяма американска военна база в Катар, като експлозии се чуха в Доха, а ракети преминаха над града. Въпреки това, Катар описа ситуацията като стабилна и потвърди, че петролните находища не са засегнати.

„Отговорът на Иран показа, че страната няма военната мощ да ескалира ситуацията по неблагоприятен начин,“ коментира анализаторът от Briefing.com Патрик О’Хеър. „Отговорът е относително слаб“, добави той.

Реакция на финансовите пазари

Индексът Dow Jones Industrial Average затвори с 0,9% на 42 581,78 пункта.

Industrial Average затвори с на 42 581,78 пункта. S&P 500 се повиши с 1,0% до 6025,17 пункта.

се повиши с до 6025,17 пункта. Nasdaq Composite нарасна с 0,9% до 19 630,97 пункта.

Инвеститорите получиха подкрепа и от коментарите на гуверньора на Федералния резерв, Мишел Боуман, която сигнализира за възможно понижение на лихвените проценти през юли. Тези изказвания, последвани от други изявления на представители на Федералния резерв, привлекоха вниманието на Конгреса по време на изслушванията с председателя Джеръм Пауъл.

Компанията Тесла и други пазарни движения

Сред отделните компании, Тесла отбеляза ръст от 8,2% след дебюта на услугата за роботизирани таксита в Остин, Тексас.

Northern Trust също се повиши с 8,0% след доклад на Уол Стрийт Джърнъл, според който банката е била потърсена от Bank of New York Mellon за сливане. Bank of New York Mellon отбеляза спад от 2,2%.

Amrize, циментовата компания, която дебютира на борсата в Ню Йорк, се увеличи с 1,3% след отделянето си от швейцарския гигант Holcim.

