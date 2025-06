Издънка! Джей Ди Ванс показа среден пръст (ВИДЕО)

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс предизвика бурни реакции, след като показа среден пръст по време на реч в родния си щат Охайо. Инцидентът стана по време на вечеря на Републиканската партия, където Ванс отправи остри критики към опонентите си.

В изказването си той се прицели в „хора с розови коси“, които, по негови думи, често го заговаряли с неуважение на обществени места. „Изглежда, че този жест се е превърнал в техен любим начин да показват отношението си. Аз реших да им върна същото – но насочено към Вашингтон“, заяви Ванс.

По време на цялата реплика той държа вдигнат средния си пръст, с което предизвика както смях, така и неодобрение сред част от присъстващите.

BREAKING: Vice President J.D. Vance just casually slings up his middle finger. pic.twitter.com/5CsbYCaUJW