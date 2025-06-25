Петър Витанов: Отговорът на Израел в Газа е непропорционален

Това каза бившият евродепутат Петър Витанов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
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Според Витанов в казуса с конфликта между Израел и Иран има допълнителни елементи. Като такъв той посочи личното оцеляване на Бенямин Нетаняху.
Това каза бившият евродепутат Петър Витанов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
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Според Витанов в казуса с конфликта между Израел и Иран има допълнителни елементи. Като такъв той посочи личното оцеляване на Бенямин Нетаняху.