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          Петър Витанов: Отговорът на Израел в Газа е непропорционален

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          Златина Петкова
          Златина Петкова
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          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Отговорът на Израел в Газа е непропорционален. Удар срещу независима и суверенна държава, с цел смяна на режим, е нещо неприемливо. Надявам се военните действия да бъдат туширани.“

          Това каза бившият евродепутат Петър Витанов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

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          Според Витанов в казуса с конфликта между Израел и Иран има допълнителни елементи. Като такъв той посочи личното оцеляване на Бенямин Нетаняху.

          „Самите Съединени американски щати са раздвоени по отношение на удара в Иран. По-голямата част от населението не одобрява действията на САЩ. Има и немалка част в Израел, която не одобрява действията на Нетаняху“, каза още гостът.

          „Отговорът на Израел в Газа е непропорционален. Удар срещу независима и суверенна държава, с цел смяна на режим, е нещо неприемливо. Надявам се военните действия да бъдат туширани.“

          Това каза бившият евродепутат Петър Витанов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

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          Според Витанов в казуса с конфликта между Израел и Иран има допълнителни елементи. Като такъв той посочи личното оцеляване на Бенямин Нетаняху.

          „Самите Съединени американски щати са раздвоени по отношение на удара в Иран. По-голямата част от населението не одобрява действията на САЩ. Има и немалка част в Израел, която не одобрява действията на Нетаняху“, каза още гостът.

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