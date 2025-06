Рюте нарече Тръмп „татенце“ – Защо?

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте се обърна с „татенце“ към американския президент Доналд Тръмп по време на вчерашната им среща на върха на Алианса в Хага. Куриозният момент се случи, докато двамата ръководители изтъкваха ключовата роля на САЩ в прекратяването на конфликта между Иран и Израел.

В следващия миг се включи Рюте, заявявайки:

След съвместната им пресконференция Тръмп бе попитан за обръщението „татенце“ към него, на което той отговори, че го приема като „знак за привързаност“.

По-късно Рюте уточни, че думите му били изкарани от контекста и думата „татенце“ не е била адресирана лично към президента на САЩ.

'Sometimes daddy has to use strong language.'



Nato's secretary general Mark Rutte referred to US President Donald Trump as 'daddy' when discussing the Israel-Iran conflict at the summit in The Hague. pic.twitter.com/Ep6GhQ63HX