Арести и димки: Протестиращи и полиция в открит сблъсък в Белград(ВИДЕО)

Най-малко седем души са били арестувани по време на студентския протест, който се проведе на площад „Славия“ в Белград, съобщи кореспондентът на БТА Теодора Енчева.

- Реклама -

По информация на сръбските власти, демонстрантите са били задържани след сблъсъци с полицията. В рамките на минути те са отведени в следствения арест.

SERBIA 🇷🇸 More than 300,000 protesters gathered in Belgrade to call for new elections and protest the EU. Students and citizens have brought the city to a standstill, occupying key bridges, roads, and public squares. President Aleksandar Vučić urged protesters to remain peaceful. pic.twitter.com/Dy0lczdvrb