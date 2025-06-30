Мъж се удави в Приморско

В петък около 15:45 часа е получено съобщение за мъж, удавил се на Северния централен плаж в Приморско.

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Полицаите установили, че тялото е на 66-годишен мъж от Своге. То е откарано за аутопсия в отделение „Съдебна медицина“ към УМБАЛ – Бургас.

Работата по случая продължава.