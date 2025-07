35 души загинаха при експлозия в химически завод в Индия (ВИДЕО)

35 души загинаха при мощна експлозия в химически завод в Индия. Спасителните и издирвателни операции продължават вече втори ден, предаде АФП.

- Реклама -

Инцидентът стана на 30 юни в град Сангаредди, щата Телангана, където взривът срути части от сградата. Главният министър на щата Ревант Реди посети мястото на трагедията на 1 юли, а публикуван видеоклип показва купчини метални останки сред разрушенията.

От кабинета на министър-председателя съобщиха, че е назначена комисия, която да установи причините за експлозията. Според правителствен служител, пожелал анонимност, броят на жертвите е „поне 35 души“, а издирването продължава.

Подобни индустриални инциденти не са рядкост в Индия – експерти често посочват като основни причини лошото планиране и липсата на строг контрол върху правилата за безопасност.

„Инцидентът, за съжаление, доведе до загуба на човешки живот,“ се казва в официалното изявление на собственика на фабриката Sigachi Industries, която произвежда продукти за фармацевтичната, хранителната, козметичната и химическата индустрия.

Deadly Blast at Indian Pharma Plant Kills 18

A powerful explosion at a drug ingredient facility in #AndhraPradesh #India left 18 dead and 40 injured & several critically. Officials cite an electrical fault; investigations are underway into the plant employing nearly 400 workers. pic.twitter.com/2i2sRct5CJ