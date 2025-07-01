Румен Радев изрази съболезнования на семейството и близките на доц. д-р Бойко Миразчийски

Държавният глава откроява житейския път на доц. д-р Миразчийски, посветен на медицината, на грижата за пациентите и на благото на цялото ни общество. Като дългогодишен ръководител на УМБАЛ-Бургас доц. д-р Бойко Миразчийски отдаде силите си за развитието на лечебното заведение и за преодоляване на предизвикателствата пред българското здравеопазване, подчертава още в съболезнователното си писмо президентът Радев.