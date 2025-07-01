Румен Радев изрази съболезнования на семейството и близките на доц. д-р Бойко Миразчийски

„Доц. д-р Бойко Миразчийски ще бъде запомнен с благодарност и признателност като неугасващ пример за всеотдайност, човеколюбие и достойнство.“
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Това заявява президентът Румен Радев в съболезнователно писмо до семейството и близките на уважавания хирург, водещ специалист и изследовател по повод неговата кончина.
„Доц. д-р Бойко Миразчийски ще бъде запомнен с благодарност и признателност като неугасващ пример за всеотдайност, човеколюбие и достойнство.“
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Това заявява президентът Румен Радев в съболезнователно писмо до семейството и близките на уважавания хирург, водещ специалист и изследовател по повод неговата кончина.