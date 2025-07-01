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          Румен Радев изрази съболезнования на семейството и близките на доц. д-р Бойко Миразчийски

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          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
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          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          „Доц. д-р Бойко Миразчийски ще бъде запомнен с благодарност и признателност като неугасващ пример за всеотдайност, човеколюбие и достойнство.“

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          Това заявява президентът Румен Радев в съболезнователно писмо до семейството и близките на уважавания хирург, водещ специалист и изследовател по повод неговата кончина.

          Държавният глава откроява житейския път на доц. д-р Миразчийски, посветен на медицината, на грижата за пациентите и на благото на цялото ни общество. Като дългогодишен ръководител на УМБАЛ-Бургас доц. д-р Бойко Миразчийски отдаде силите си за развитието на лечебното заведение и за преодоляване на предизвикателствата пред българското здравеопазване, подчертава още в съболезнователното си писмо президентът Радев.

          „Доц. д-р Бойко Миразчийски ще бъде запомнен с благодарност и признателност като неугасващ пример за всеотдайност, човеколюбие и достойнство.“

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          Това заявява президентът Румен Радев в съболезнователно писмо до семейството и близките на уважавания хирург, водещ специалист и изследовател по повод неговата кончина.

          Държавният глава откроява житейския път на доц. д-р Миразчийски, посветен на медицината, на грижата за пациентите и на благото на цялото ни общество. Като дългогодишен ръководител на УМБАЛ-Бургас доц. д-р Бойко Миразчийски отдаде силите си за развитието на лечебното заведение и за преодоляване на предизвикателствата пред българското здравеопазване, подчертава още в съболезнователното си писмо президентът Радев.

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