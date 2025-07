КЪРВАВ УЖАС: Първи кадри на стрелбата в Чикаго (ВИДЕО)

Голям брой хора са пострадали при стрелба, избухнала късно снощи в третия по население град в САЩ — Чикаго, съобщава местната полиция, цитирана от Асошиейтед прес.

- Реклама -

Към момента властите все още не са оповестили подробности относно мотивите за инцидента, както и точната бройка на ранените. Произшествието се е разиграло в заведение „Артис“, разположено в квартал „Ривър Норт“ на Чикаго.

🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

Scanner traffic from a mass shooting event in downtown Chicago at least 12 people shot and injured requesting 10 ambulances possible drive-by shooting looking for black SUV.



This took place between Chicago Avenue and Franklin Avenue. pic.twitter.com/lmt3no9Px2