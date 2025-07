Почина актьорът Майкъл Мадсън

Известният холивудски актьор Майкъл Мадсън е починал на 68-годишна възраст.

Причината за смъртта е сърдечен удар. Властите са потвърдили, че няма признаци за насилствена смърт. Актьорът е бил открит в безсъзнание в ранните сутрешни часове, съобщи в. „Гардиън“.

„През последните две години Майкъл работеше неуморно върху независими филмови проекти, включително предстоящите заглавия Resurrection Road, Concessions и Cookbook for Southern Housewives. Освен това подготвяше издаването на своята нова книга със заглавие „Сълзи за моя баща: Мисли и поеми на един бунтар“, която в момента е в процес на редакция. Майкъл Мадсън беше един от най-емблематичните холивудски актьори – липсата му ще се усеща дълбоко“, се казва в изявление на неговия мениджър.

В своята четиридесетгодишна кариера Мадсън се превърна в запомнящо се лице на американското кино с ролите си на мълчаливи, загадъчни и често опасни герои. Сред най-емблематичните му участия са филмите Kill Bill: Vol. 1, Reservoir Dogs, Thelma & Louise и Donnie Brasco. Продължава сътрудничеството си с режисьора Куентин Тарантино и в по-късни години, с участия в The Hateful Eight и Once Upon a Time in Hollywood.

Мадсън започва пътя си в театъра в Чикаго като част от легендарната трупа Steppenwolf, където е ученик на Джон Малкович. На голям екран дебютира през 1983 г. в научнофантастичния филм WarGames.