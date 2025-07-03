Путин ОБЯВИ: Ще разговарям с Тръмп след МИНУТИ

Президентът на Русия Владимир Путин съобщи, че планира в четвъртък да проведе телефонен разговор с лидера на САЩ Доналд Тръмп.
Тръмп също потвърди, че разговорът ще се състои в 17:00 ч. московско (и българско) време.
Президентът на Русия Владимир Путин съобщи, че планира в четвъртък да проведе телефонен разговор с лидера на САЩ Доналд Тръмп.
Тръмп също потвърди, че разговорът ще се състои в 17:00 ч. московско (и българско) време.
Президентът на Русия Владимир Путин съобщи, че планира в четвъртък да проведе телефонен разговор с лидера на САЩ Доналд Тръмп.
Тръмп също потвърди, че разговорът ще се състои в 17:00 ч. московско (и българско) време.
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