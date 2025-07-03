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          Путин ОБЯВИ: Ще разговарям с Тръмп след МИНУТИ

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          Никола Павлов
          Никола Павлов
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          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Президентът на Русия Владимир Путин съобщи, че планира в четвъртък да проведе телефонен разговор с лидера на САЩ Доналд Тръмп.

          „Днес ще разговарям с президента на САЩ и задължително ще му предложа да се възползва от този материал, за да го популяризира на американския пазар“, отбеляза той по време на обиколка на изложба с развиващи се руски марки.

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          Путин изрази готовност за среща с Тръмп, наричайки го „смел човек“ Путин изрази готовност за среща с Тръмп, наричайки го „смел човек“

          Тръмп също потвърди, че разговорът ще се състои в 17:00 ч. московско (и българско) време.

          Президентът на Русия Владимир Путин съобщи, че планира в четвъртък да проведе телефонен разговор с лидера на САЩ Доналд Тръмп.

          „Днес ще разговарям с президента на САЩ и задължително ще му предложа да се възползва от този материал, за да го популяризира на американския пазар“, отбеляза той по време на обиколка на изложба с развиващи се руски марки.

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          Путин изрази готовност за среща с Тръмп, наричайки го „смел човек“ Путин изрази готовност за среща с Тръмп, наричайки го „смел човек“

          Тръмп също потвърди, че разговорът ще се състои в 17:00 ч. московско (и българско) време.

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