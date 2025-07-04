БРУТАЛНО ВИДЕО: Момичета се бият до кръв на улицата (+18)

Видео, разпространено в социалните мрежи, показва как група момичета се бият жестоко на улица в американския град Далас, щата Тексас.
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Причините за конфликта остават неясни — дали е ревност заради мъж, кос поглед или дълго потискано негодувание — никой не знае.
От бруталните кадри обаче се вижда ясно едно: момичетата сякаш имат само една цел — да унищожат противника си.
Por que mulheres não tem „instinto “ pra brigar?
byu/Smaug_eldrichtdragon inbrasilivre
Видео, разпространено в социалните мрежи, показва как група момичета се бият жестоко на улица в американския град Далас, щата Тексас.
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Причините за конфликта остават неясни — дали е ревност заради мъж, кос поглед или дълго потискано негодувание — никой не знае.
От бруталните кадри обаче се вижда ясно едно: момичетата сякаш имат само една цел — да унищожат противника си.
Por que mulheres não tem „instinto “ pra brigar?
byu/Smaug_eldrichtdragon inbrasilivre