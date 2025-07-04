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          БРУТАЛНО ВИДЕО: Момичета се бият до кръв на улицата (+18)

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          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
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          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Видео, разпространено в социалните мрежи, показва как група момичета се бият жестоко на улица в американския град Далас, щата Тексас.

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          Причините за конфликта остават неясни — дали е ревност заради мъж, кос поглед или дълго потискано негодувание — никой не знае.
          От бруталните кадри обаче се вижда ясно едно: момичетата сякаш имат само една цел — да унищожат противника си.

          Por que mulheres não tem „instinto “ pra brigar?
          byu/Smaug_eldrichtdragon inbrasilivre

          Видео, разпространено в социалните мрежи, показва как група момичета се бият жестоко на улица в американския град Далас, щата Тексас.

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          Причините за конфликта остават неясни — дали е ревност заради мъж, кос поглед или дълго потискано негодувание — никой не знае.
          От бруталните кадри обаче се вижда ясно едно: момичетата сякаш имат само една цел — да унищожат противника си.

          Por que mulheres não tem „instinto “ pra brigar?
          byu/Smaug_eldrichtdragon inbrasilivre

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