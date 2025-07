ПАНИКА В РИМ: Жестока експлозия, има десетки ранени (ВИДЕО)

На 4 юли сутринта мощна експлозия избухна близо до бензиностанция на Via dei Gordiani, в източната част на Рим. Според местни източници десетки хора са пострадали, като най-малко трима са с тежки изгаряния. Сред ранените има най-малко девет полицаи и един пожарникар, съобщава Roma Today.

Взривът е станал в разпределителен склад за бензин, дизел и втечнен нефтен газ (LPG). Огромната експлозия е чута на километри из италианската столица, а над района се издигна гъст черен дим. Свидетели разказват, че първо усетили силна миризма на газ, последвана от експлозия и пожар, след което последвал втори взрив.

Заради инцидента полицията затвори близката метростанция „Теано“, а транспортната компания Atac реагира незабавно. Жителите на квартала първо са се укрили в спортен център, а след това са били евакуирани към близкия парк.

На място са изпратени екипи на пожарната, гражданска защита, карабинери и полицията. Сред леко ранените е и карабинер от радиомобилното звено, който е бил сред първите реагирали. Официалните власти продължават разследването на причините за взрива.

