Израел взриви кораба „Галакси лийдър“ (ВИДЕО)

На 7 юли 2025 г. Израелските военновъздушни сили извършиха успешна операция срещу товарния кораб „Galaxy Leader“ в пристанището Ходайда в Йемен, нанасяйки поредица от точни ракетни удари, които доведоха до разрушаването на кораба.

Товарният съд, плаващ под бахамски флаг и собственост на Япония, бе завладян от хутите през ноември 2023 г. По това време на борда на кораба се намираха двама български моряци – Любомир Чанев и Данаил Веселинов, които бяха пленени от йеменските хути. След повече от година на задържане, двамата моряци бяха освободени.

Според израелската армия, хути са използвали кораб „Galaxy Leader“ като платформа за терористични дейности, като на борда му е била инсталирана радарна система, с която са проследявали търговски кораби в международните води. Израелските изтребители, около 20 на брой, извършили операция в нощта срещу 7 юли, атакуваха контролираните от хути територии и разрушиха кораба. Видеокадри, публикувани от израелската армия, показват атаките срещу „Galaxy Leader“ и потвърдиха унищожението на плавателния съд.

От Израелските военновъздушни сили обясниха, че операцията е част от усилията за прекратяване на терористични действия и осигуряване на безопасността в международните води.

Засега няма съобщения за нови жертви след операцията, а Израелската армия подчерта, че нападението е било насочено към прекратяване на терористичните заплахи от страна на подкрепяните от Иран хути.

🎥WATCH: IAF fighter jets strike & dismantle terrorist infrastructure belonging to the Houthi terrorist regime at the port of Ras Isa, Yemen. Among the terror targets struck was the merchant ship Galaxy Leader, which was seized by the Houthi regime in November 2023. pic.twitter.com/wsePYbcACk