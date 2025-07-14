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          13-годишно момче, хванато да кара нерегистриран мотор край село Радунци

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          Снимка: БГНЕС
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
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          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Случаят е от 13 юли, около 12:40 ч., на третокласен път малко преди село Редунци. При рутинна проверка полицейски екип установил, че непълнолетният е карал моторно превозно средство, което не било регистрирано по определения ред.

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          По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.

          Случаят е от 13 юли, около 12:40 ч., на третокласен път малко преди село Редунци. При рутинна проверка полицейски екип установил, че непълнолетният е карал моторно превозно средство, което не било регистрирано по определения ред.

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          По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.

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