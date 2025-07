Пилотът на „Еър Индия“ нарочно е убил 260 души ? (Видео)

Пилотът на катастрофиралия самолет на „Еър Индия“, капитан Сумийт Сабхарвал, е имал проблеми с психичното си здраве — това показват първите данни от разследването на трагедията, при която загинаха 260 души.

- Реклама -

Сабхарвал, опитен пилот с над 8200 летателни часа, е управлявал „Боинг 787 Дриймлайнър“, когато самолетът се разби малко след излитане на 12 юни. В катастрофата загиват 241 души на борда и още 19 на земята.

Разследването сочи, че секунди след излитането два превключвателя за гориво в пилотската кабина са били изключени, което е довело до фатална загуба на мощност. „Пилотите трябва да повдигнат превключвателите, преди да ги променят — те не са обикновени бутони, които могат да бъдат случайно изключени“, коментира капитан Мохан Ранганатан, експерт по авиационна безопасност.

Записите от черната кутия показват, че един от пилотите е попитал другия защо е прекъснал горивото, но последният е отговорил, че не го е правил. Вторият пилот, 28-годишният Клайв Кундер, е имал над 3400 летателни часа.

Ранганатан не изключва версията за умишлено изключване. „Нищо друго не би обяснило защо и двата превключвателя са били преместени в положение „изключено“ веднага след излитане — това е направено умишлено“, твърди той.

Няколко пилоти на „Еър Индия“ също са потвърдили, че Сабхарвал е имал психически проблеми през последните години и често е ползвал болничен след лични трагедии, включително смъртта на майка си. Все пак авиокомпанията твърди, че пилотът е бил „медицински годен“ за полети.

Роднини на загиналите обвиняват „Еър Индия“ и властите в опит да прехвърлят вината изцяло върху пилотите. „Този доклад е прикритие — искат да обвинят загиналите, които не могат да се защитят“, казва Амин Сидики, загубил свои близки в катастрофата.

Случаят повдига въпроси и за възможен дефект. През 2018 г. FAA е предупредила, че в някои самолети „Боинг 737“ са открити превключватели за гориво без заключващ механизъм, което би могло да позволи неволно изключване. Препоръката обаче е била само препоръчителна, а не задължителна — „Еър Индия“ твърди, че не е извършвала проверки по бюлетина.

Ключов въпрос остава дали трагедията е резултат от умишлено действие на пилота, човешка грешка или техническа неизправност, която е могла да бъде предотвратена.

Разследванията продължават, докато близките на жертвите настояват за пълна прозрачност.

AI 171 senior pilot Captain Sumeet Sabharwal with 8200 hours of flying sent this 5 second S.O.S.



"MAYDAY.. MAYDAY..MAYDAY.. NO POWER… NO THRUST..GOING DOWN." pic.twitter.com/pjBgEF8mXP