Треньорът на Ливърпул с емоционално послание след смъртта на Диого Жота (ВИДЕО)

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот все още не може да преодолее шока от трагичната загуба на нападателя Диого Жота. Португалският национал загина в автомобилна катастрофа миналата седмица едва на 28-годишна възраст. Вестта за смъртта му потопи в траур целия футболен свят, а бивши и настоящи съотборници изразиха съболезнования към близките му.

- Реклама -

В интервю за клубните канали на Ливърпул Слот говори с огромно уважение за Жота, като подчерта не само футболните му качества, но и човешката страна на младия нападател.

Мениджърът разкри, че е разговарял с много съотборници и хора от клуба, които са били единодушни: Жота е бил прекрасен човек и винаги е оставал верен на себе си.

“We’ll always carry him with us" ❤️



Arne Slot with a heartfelt tribute to Diogo Jota.