БФС обяви съдийските назначения за старта на Първа лига

Съдийската комисия към Българския футболен съюз инфомифра какви ще са нарядите за откриващия кръг в Първа лига. Новият сезон започва на 18 юли в петък от 19:00 часа със срещата между ЦСКА 1948 и Арда. Тя е поверена на най-добрия съдия на България – Георги Кабаков.
Впечатление прави решението най-интересният двубой през седмицата Ботев Пловдив – ЦСКА да бъде поверен на Красен Георгиев.
Ето всички наряди за началото на Ефбет лига:
18 юли 2025 г., петък, 19:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 – ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Георги Петров Стоянов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Валентин Желев Добрев
18 юли 2025 г., петък, 21:15 ч.
ФК Локомотив 1929 – ПФК Черно море
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Стоян Панталеев Арсов
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
19 юли 2025 г., събота, 20:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Септември Сф
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Цветан Кръстев Кръстев
19 юли 2025 г., събота, 22:00 ч.
ПФК Ботев АД – ПФК ЦСКА ЕАД
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Йордан Костадинов Иванов
20 юли 2025 г., неделя, 19:00 ч.
ПФК Славия 1913 – ПФК Ботев Враца
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Георги Йорданов Дойнов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Александър Костадинов Костадинов
20 юли 2025 г., неделя, 21:15 ч.
ПФК Левски – ПФК Монтана 1921
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Васил Петров Минев
СН: Станислав Георгиев Тодоров
21 юли 2025 г., понеделник, 19:00 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ПФК Добруджа 1919
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Тодор Недялков Киров ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Георги Василев Йорданов
21 юли 2025 г., понеделник, 21:15 ч.
Спартак 1918 – ПФК Берое – Стара Загора
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Камен Михайлов Алексиев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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