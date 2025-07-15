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          НачалоСпортФутбол

          БФС обяви съдийските назначения за старта на Първа лига

          Красен Георгиев ще бъде главен артибър на дербито Ботев Пловдив - ЦСКА

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          Снимка: bfunion.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
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          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Съдийската комисия към Българския футболен съюз инфомифра какви ще са нарядите за откриващия кръг в Първа лига. Новият сезон започва на 18 юли в петък от 19:00 часа със срещата между ЦСКА 1948 и Арда. Тя е поверена на най-добрия съдия на България – Георги Кабаков.

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          Впечатление прави решението най-интересният двубой през седмицата Ботев Пловдив – ЦСКА да бъде поверен на Красен Георгиев. 

          Ето всички наряди за началото на Ефбет лига:


          18 юли 2025 г., петък, 19:00 ч.
          ФК ЦСКА 1948 – ПФК Арда Кърджали 1924
           
          ГС:     Георги Николов Кабаков     АС1:     Мартин Веселинов Маргаритов     АС2:     Мартин Емилов Венев
          4-ТИ:     Георги Петров Стоянов     ВАР:     Венцислав Георгиев Митрев     АВАР:     Мариян Георгиев Гребенчарски
           
          СН:     Валентин Желев Добрев      
           
          18 юли 2025 г., петък, 21:15 ч.
          ФК Локомотив 1929 – ПФК Черно море
           
          ГС:     Валентин Станчев Железов     АС1:     Станимир Илков Илков     АС2:     Васил Стоянов Шавов
          4-ТИ:     Станимир Лозанов Тренчев     ВАР:     Васил Петров Минев     АВАР:     Стоян Панталеев Арсов
           
          СН:     Венцислав Иванов Гаврилов      
           
          19 юли 2025 г., събота, 20:00 ч.
          ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Септември Сф
           
          ГС:     Георги Димитров Давидов     АС1:     Даниел Милков Ников     АС2:     Никифор Деянов Велков
          4-ТИ:     Денислав Йорданов Сталев     ВАР:     Владимир Вълков Вълков     АВАР:     Кристиян Николов Колев
           
          СН:     Цветан Кръстев Кръстев      
           
          19 юли 2025 г., събота, 22:00 ч.
          ПФК Ботев АД – ПФК ЦСКА ЕАД
           
          ГС:     Красен Иванов Георгиев     АС1:     Красимир Атанасов Атанасов     АС2:     Светослав Станимиров Стойчев
          4-ТИ:     Любослав Бисеров Любомиров     ВАР:     Станимир Лозанов Тренчев     АВАР:     Венцислав Георгиев Митрев
           
          СН:     Йордан Костадинов Иванов      
           
          20 юли 2025 г., неделя, 19:00 ч.
          ПФК Славия 1913 – ПФК Ботев Враца
           
          ГС:     Волен Валентинов Чинков     АС1:     Дениз Пиринов Соколов     АС2:     Георги Йорданов Дойнов
          4-ТИ:     Михаел Петков Павлов     ВАР:     Мариян Георгиев Гребенчарски     АВАР:     Любослав Бисеров Любомиров
           
          СН:     Александър Костадинов Костадинов      
           
          20 юли 2025 г., неделя, 21:15 ч.
          ПФК Левски – ПФК Монтана 1921
           
          ГС:     Радослав Петров Гидженов     АС1:     Мирослав Максимов Иванов     АС2:     Йордан Петров Петров
          4-ТИ:     Геро Георгиев Писков     ВАР:     Никола Антонов Попов     АВАР:     Васил Петров Минев
           
          СН:     Станислав Георгиев Тодоров      
           
          21 юли 2025 г., понеделник, 19:00 ч.
          ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ПФК Добруджа 1919
           
          ГС:     Драгомир Димитров Драганов     АС1:     Христо Пламенов Хаджийски     АС2:     Живко Руменов Петров
          4-ТИ:     Тодор Недялков Киров     ВАР:     Мартин Живков Великов     АВАР:     Красимир Маргаритов Кръстев
           
          СН:     Георги Василев Йорданов      
           
          21 юли 2025 г., понеделник, 21:15 ч.
          Спартак 1918 – ПФК Берое – Стара Загора
           
          ГС:     Димитър Димитров Димитров     АС1:     Тодор Василев Вуков     АС2:     Дарин Василев Иванов
          4-ТИ:     Мартин Иванов Марков     ВАР:     Васимир Маруан Ел-Хатиб     АВАР:     Християна Красимирова Гутева
           
          СН:     Камен Михайлов Алексиев      
           
          СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

          Съдийската комисия към Българския футболен съюз инфомифра какви ще са нарядите за откриващия кръг в Първа лига. Новият сезон започва на 18 юли в петък от 19:00 часа със срещата между ЦСКА 1948 и Арда. Тя е поверена на най-добрия съдия на България – Георги Кабаков.

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          Впечатление прави решението най-интересният двубой през седмицата Ботев Пловдив – ЦСКА да бъде поверен на Красен Георгиев. 

          Ето всички наряди за началото на Ефбет лига:


          18 юли 2025 г., петък, 19:00 ч.
          ФК ЦСКА 1948 – ПФК Арда Кърджали 1924
           
          ГС:     Георги Николов Кабаков     АС1:     Мартин Веселинов Маргаритов     АС2:     Мартин Емилов Венев
          4-ТИ:     Георги Петров Стоянов     ВАР:     Венцислав Георгиев Митрев     АВАР:     Мариян Георгиев Гребенчарски
           
          СН:     Валентин Желев Добрев      
           
          18 юли 2025 г., петък, 21:15 ч.
          ФК Локомотив 1929 – ПФК Черно море
           
          ГС:     Валентин Станчев Железов     АС1:     Станимир Илков Илков     АС2:     Васил Стоянов Шавов
          4-ТИ:     Станимир Лозанов Тренчев     ВАР:     Васил Петров Минев     АВАР:     Стоян Панталеев Арсов
           
          СН:     Венцислав Иванов Гаврилов      
           
          19 юли 2025 г., събота, 20:00 ч.
          ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Септември Сф
           
          ГС:     Георги Димитров Давидов     АС1:     Даниел Милков Ников     АС2:     Никифор Деянов Велков
          4-ТИ:     Денислав Йорданов Сталев     ВАР:     Владимир Вълков Вълков     АВАР:     Кристиян Николов Колев
           
          СН:     Цветан Кръстев Кръстев      
           
          19 юли 2025 г., събота, 22:00 ч.
          ПФК Ботев АД – ПФК ЦСКА ЕАД
           
          ГС:     Красен Иванов Георгиев     АС1:     Красимир Атанасов Атанасов     АС2:     Светослав Станимиров Стойчев
          4-ТИ:     Любослав Бисеров Любомиров     ВАР:     Станимир Лозанов Тренчев     АВАР:     Венцислав Георгиев Митрев
           
          СН:     Йордан Костадинов Иванов      
           
          20 юли 2025 г., неделя, 19:00 ч.
          ПФК Славия 1913 – ПФК Ботев Враца
           
          ГС:     Волен Валентинов Чинков     АС1:     Дениз Пиринов Соколов     АС2:     Георги Йорданов Дойнов
          4-ТИ:     Михаел Петков Павлов     ВАР:     Мариян Георгиев Гребенчарски     АВАР:     Любослав Бисеров Любомиров
           
          СН:     Александър Костадинов Костадинов      
           
          20 юли 2025 г., неделя, 21:15 ч.
          ПФК Левски – ПФК Монтана 1921
           
          ГС:     Радослав Петров Гидженов     АС1:     Мирослав Максимов Иванов     АС2:     Йордан Петров Петров
          4-ТИ:     Геро Георгиев Писков     ВАР:     Никола Антонов Попов     АВАР:     Васил Петров Минев
           
          СН:     Станислав Георгиев Тодоров      
           
          21 юли 2025 г., понеделник, 19:00 ч.
          ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ПФК Добруджа 1919
           
          ГС:     Драгомир Димитров Драганов     АС1:     Христо Пламенов Хаджийски     АС2:     Живко Руменов Петров
          4-ТИ:     Тодор Недялков Киров     ВАР:     Мартин Живков Великов     АВАР:     Красимир Маргаритов Кръстев
           
          СН:     Георги Василев Йорданов      
           
          21 юли 2025 г., понеделник, 21:15 ч.
          Спартак 1918 – ПФК Берое – Стара Загора
           
          ГС:     Димитър Димитров Димитров     АС1:     Тодор Василев Вуков     АС2:     Дарин Василев Иванов
          4-ТИ:     Мартин Иванов Марков     ВАР:     Васимир Маруан Ел-Хатиб     АВАР:     Християна Красимирова Гутева
           
          СН:     Камен Михайлов Алексиев      
           
          СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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