БФС обяви съдийските назначения за старта на Първа лига

Съдийската комисия към Българския футболен съюз инфомифра какви ще са нарядите за откриващия кръг в Първа лига. Новият сезон започва на 18 юли в петък от 19:00 часа със срещата между ЦСКА 1948 и Арда. Тя е поверена на най-добрия съдия на България – Георги Кабаков.

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Впечатление прави решението най-интересният двубой през седмицата Ботев Пловдив – ЦСКА да бъде поверен на Красен Георгиев.

Ето всички наряди за началото на Ефбет лига:



18 юли 2025 г., петък, 19:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 – ПФК Арда Кърджали 1924



ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Георги Петров Стоянов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски



СН: Валентин Желев Добрев



18 юли 2025 г., петък, 21:15 ч.

ФК Локомотив 1929 – ПФК Черно море



ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Стоян Панталеев Арсов



СН: Венцислав Иванов Гаврилов



19 юли 2025 г., събота, 20:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Септември Сф



ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Кристиян Николов Колев



СН: Цветан Кръстев Кръстев



19 юли 2025 г., събота, 22:00 ч.

ПФК Ботев АД – ПФК ЦСКА ЕАД



ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Венцислав Георгиев Митрев



СН: Йордан Костадинов Иванов



20 юли 2025 г., неделя, 19:00 ч.

ПФК Славия 1913 – ПФК Ботев Враца



ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Георги Йорданов Дойнов

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Любослав Бисеров Любомиров



СН: Александър Костадинов Костадинов



20 юли 2025 г., неделя, 21:15 ч.

ПФК Левски – ПФК Монтана 1921



ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Йордан Петров Петров

4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Васил Петров Минев



СН: Станислав Георгиев Тодоров



21 юли 2025 г., понеделник, 19:00 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ПФК Добруджа 1919



ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Живко Руменов Петров

4-ТИ: Тодор Недялков Киров ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев



СН: Георги Василев Йорданов



21 юли 2025 г., понеделник, 21:15 ч.

Спартак 1918 – ПФК Берое – Стара Загора



ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Християна Красимирова Гутева



СН: Камен Михайлов Алексиев



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.