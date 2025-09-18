Адв. Методи Лалов: Не може да ръкопляскаме на ПП, когато са радикални, а да упрекваме БОЕЦ в същото

„Не може да ръкопляскаме на ПП, когато са радикални, а да упрекваме БОЕЦ в същото. Или действаш принципно и действаш последователно, или не“.

Това каза адвокат Методи Лалов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Според юриста на „Продължаваме промяната“ най-малко им отиват такива по-крайни действия, защото до онзи ден са били в сглобка с Пеевски и Борисов.