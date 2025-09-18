НА ЖИВО
          Адв. Методи Лалов: Не може да ръкопляскаме на ПП, когато са радикални, а да упрекваме БОЕЦ в същото

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Не може да ръкопляскаме на ПП, когато са радикални, а да упрекваме БОЕЦ в същото. Или действаш принципно и действаш последователно, или не“.

          Това каза адвокат Методи Лалов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Според юриста на „Продължаваме промяната“ най-малко им отиват такива по-крайни действия, защото до онзи ден са били в сглобка с Пеевски и Борисов.

          Адв. Методи Лалов: Българските граждани не трябва да чакат, за да ги бият и след това да си мълчат Адв. Методи Лалов: Българските граждани не трябва да чакат, за да ги бият и след това да си мълчат

          „Писаха си смс-и, назначава си по органите хора, пример е Деси Атанасова, която стана конституционен съдия. Някой ще каже, че те са променили и са си взели бележка, ще повярвам в това, ако видя месеци и години последователна работа. Ето така се разпознава дали си принципен и последователен“, посочи още гостът.

