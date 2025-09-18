„Адв. Методи Лалов: Този петък аз ще бъда мишената на всички въпроси на гражданите.“

Това каза адвокат Методи Лалов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Адвокат Лалово обясни, че кани в утрешния ден на среща всички желаещи да му зададат въпроси относно личността и професионалната му кариера. Срещата е свързана с кандидатурата му за главен прокурор.
Юристът беше категоричен, че трябва да извадим съдебната система от анонимност и припомни, че в тишина сме получили Сарафов и Гешев, за които никой не е знаел нищо преди.
