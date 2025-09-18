„Адв. Методи Лалов: Този петък аз ще бъда мишената на всички въпроси на гражданите.“

Това каза адвокат Методи Лалов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

- Реклама -

Адвокат Лалово обясни, че кани в утрешния ден на среща всички желаещи да му зададат въпроси относно личността и професионалната му кариера. Срещата е свързана с кандидатурата му за главен прокурор.

„Срещата ще бъде в Културен център G8 на улица „Уилям Гладстон“ №8. Ще продължи от 18:30 до 20:30 и ще бъдем заедно с БОЕЦ, които са и организаторите. Това ще бъде представяне, разговор, дебат. Казах в един пост, че няма да хвърчат томахавки от моя страна“, посочи гостът.

Юристът беше категоричен, че трябва да извадим съдебната система от анонимност и припомни, че в тишина сме получили Сарафов и Гешев, за които никой не е знаел нищо преди.