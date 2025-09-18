НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Адв. Методи Лалов: Този петък аз ще бъда мишената на всички въпроси на гражданите

          0
          140
          Loading the player...
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Адв. Методи Лалов: Този петък аз ще бъда мишената на всички въпроси на гражданите.“

          Това каза адвокат Методи Лалов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Адвокат Лалово обясни, че кани в утрешния ден на среща всички желаещи да му зададат въпроси относно личността и професионалната му кариера. Срещата е свързана с кандидатурата му за главен прокурор.

          Адв. Методи Лалов кани гражданите на публичен дебат за избора на главен прокурор Адв. Методи Лалов кани гражданите на публичен дебат за избора на главен прокурор

          „Срещата ще бъде в Културен център G8 на  улица „Уилям Гладстон“ №8. Ще продължи от 18:30 до 20:30 и ще бъдем заедно с БОЕЦ, които са и организаторите. Това ще бъде представяне, разговор, дебат. Казах в един пост, че няма да хвърчат томахавки от моя страна“, посочи гостът.

          Юристът беше категоричен, че трябва да извадим съдебната система от анонимност и припомни, че в тишина сме получили Сарафов и Гешев, за които никой не е знаел нищо преди.

          „Така е и в политиката. Аз, когато бях в „Да, България“ листите се редяха в последния момент, за да не стане така да започнат да те плюят преждевременно“, разясни Лалов.

          „Адв. Методи Лалов: Този петък аз ще бъда мишената на всички въпроси на гражданите.“

          Това каза адвокат Методи Лалов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Адвокат Лалово обясни, че кани в утрешния ден на среща всички желаещи да му зададат въпроси относно личността и професионалната му кариера. Срещата е свързана с кандидатурата му за главен прокурор.

          Адв. Методи Лалов кани гражданите на публичен дебат за избора на главен прокурор Адв. Методи Лалов кани гражданите на публичен дебат за избора на главен прокурор

          „Срещата ще бъде в Културен център G8 на  улица „Уилям Гладстон“ №8. Ще продължи от 18:30 до 20:30 и ще бъдем заедно с БОЕЦ, които са и организаторите. Това ще бъде представяне, разговор, дебат. Казах в един пост, че няма да хвърчат томахавки от моя страна“, посочи гостът.

          Юристът беше категоричен, че трябва да извадим съдебната система от анонимност и припомни, че в тишина сме получили Сарафов и Гешев, за които никой не е знаел нищо преди.

          „Така е и в политиката. Аз, когато бях в „Да, България“ листите се редяха в последния момент, за да не стане така да започнат да те плюят преждевременно“, разясни Лалов.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          След водната кризата в „Дружба 2“: Васил Терзиев с позиция

          Камелия Григорова -
          Кметът на София Васил Терзиев определи ситуацията като абсурдна и обяви, че е създадена работна група с участието на общински съветници. Тя ще подготви...
          Политика

          Кирил Веселински: Днес Пеевски ошамари Борисов публично в ефир

          Златина Петкова -
          "Днес Борисов беше унижен в Народното събрание. Пеевски го ошамари публично в ефир, като излезе след него и му каза да си греда работата,...
          Политика

          Петър Клисаров: Предвиждам, че Урсула фон дер Лайен ще падне от власт до шест месеца

          Златина Петкова -
          "Честито, България ще плаща заем заради Урсула фон дер Лайен." Това каза председателят на ПП "Пряка демокрация" Петър Клисаров, който беше гост в предаването...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions