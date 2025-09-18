НА ЖИВО
          Арне Слот: Победихме Атлетико Мадрид с невероятен манталитет

          Специалистът остана доволен от победата на Ливърпул с 3:2 на старта в Шампионската лига

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Наставникът на Ливърпул – Арне Слот, сподели, че е очарован от показания манталитет срещу Атлетико Мадрид в първия кръг от основната фаза на Шампионска лига. Възпитаниците му още в началото на мача взеха преднина от два гола, но я изпуснаха и пак се наложи да печелят трите точки в добавеното време. 

          Нидерландският специалист коментира и дългоочакваното включване на Александър Исак като титуляр за новия си отбор. 

          „Ако искате да победите отбор като Атлетико, който също има невероятен манталитет, трябва да го направите и със собственото му оръжие, а това е именно манталитетът. 

          Мисля, че това показахме днес – че можем да ги победим и по този начин. Но смятам, че трябваше да си улесним нещата.

          Мисля, че в 60-те минути, които игра, Исак ми се стори доста  стабилен, така че не изглеждаше сякаш вече беше много уморен след 10 минути. 

          Може да играе на това ниво доста добре, така че това беше най-позитивното нещо. Може да играе футбол и че е радост да го гледаш. Това не е изненада за мен, но може би беше по-здрав физически, отколкото очаквах“.

