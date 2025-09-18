Асен Василев с първи коментар след екшъна с Пеевски: Той беше изцяло извън релси

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев коментира словесния сблъсък между него и лидера на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски, който се разигра по-рано днес в центъра на София.
По думите му Пеевски е бил „изцяло извън релси“, тъй като усещал, че правителството губи обществена подкрепа.
Той допълни, че за всички депутати би било полезно всеки ден да се движат пеша из центъра на столицата.
Пеевски е арогантен,груб,невъзпитан.
Пеевски заслужава публично да бъде унизен и протестът беше справедлив,защото не може едно лице с обвинения по Магнитски,източил Булгартабак,КТБ,Лафка да се разхожда с охрана от НСО и да се държи арогантно,невъзпитано,сякаш е арабски шейх.
Пеевски заслужава публично да бъде унизен и протестът беше справедлив,защото не може едно лице с обвинения по Магнитски,източил Булгартабак,КТБ,Лафка да се разхожда с охрана от НСО и да се държи арогантно,невъзпитано,сякаш е арабски шейх.
С какво България и народа и са заслужили разнитието и съдбите им да бъдат определяни от такива недоразумения като Кокорчо?Пеевски може да не е светец, но превъзхожда в хиляди пъти върналите се Харвадци чиято единствена цел подкрепена от некадърност, злоба и алчност е съсипване на всичко добро. Само като му погледне физиономията човек изпитва отръщение и погнуса.
прав е