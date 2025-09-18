НА ЖИВО
          Асен Василев с първи коментар след екшъна с Пеевски: Той беше изцяло извън релси

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев коментира словесния сблъсък между него и лидера на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски, който се разигра по-рано днес в центъра на София.

          „Радваме се, че най-сетне се разходи по тротоарите на София, макар и с пет човека охрана, които седяха около него и го пазеха“, заяви Василев.

          По думите му Пеевски е бил „изцяло извън релси“, тъй като усещал, че правителството губи обществена подкрепа.

          „Хората казват, че няма пари за лекари, няма пари за линейки, няма пари за българските граждани, но има за касичките на Пеевски“, подчерта Василев.

          Той допълни, че за всички депутати би било полезно всеки ден да се движат пеша из центъра на столицата.

          „Да се срещат с хората спокойно, без охрана – както ние се движим“, каза още съпредседателят на ПП.

          5 КОМЕНТАРА

          2. Пеевски заслужава публично да бъде унизен и протестът беше справедлив,защото не може едно лице с обвинения по Магнитски,източил Булгартабак,КТБ,Лафка да се разхожда с охрана от НСО и да се държи арогантно,невъзпитано,сякаш е арабски шейх.

          3. Пеевски заслужава публично да бъде унизен и протестът беше справедлив,защото не може едно лице с обвинения по Магнитски,източил Булгартабак,КТБ,Лафка да се разхожда с охрана от НСО и да се държи арогантно,невъзпитано,сякаш е арабски шейх.

          4. С какво България и народа и са заслужили разнитието и съдбите им да бъдат определяни от такива недоразумения като Кокорчо?Пеевски може да не е светец, но превъзхожда в хиляди пъти върналите се Харвадци чиято единствена цел подкрепена от некадърност, злоба и алчност е съсипване на всичко добро. Само като му погледне физиономията човек изпитва отръщение и погнуса.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

