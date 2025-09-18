Асен Василев с първи коментар след екшъна с Пеевски: Той беше изцяло извън релси

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев коментира словесния сблъсък между него и лидера на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски, който се разигра по-рано днес в центъра на София.

„Радваме се, че най-сетне се разходи по тротоарите на София, макар и с пет човека охрана, които седяха около него и го пазеха", заяви Василев.

По думите му Пеевски е бил „изцяло извън релси“, тъй като усещал, че правителството губи обществена подкрепа.

„Хората казват, че няма пари за лекари, няма пари за линейки, няма пари за българските граждани, но има за касичките на Пеевски“, подчерта Василев.

Той допълни, че за всички депутати би било полезно всеки ден да се движат пеша из центъра на столицата.