Атанасов за блокадата: Това нещо се прави, за да се даде знак на обществото кой управлява

Депутати от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) блокираха тази сутрин с автомобили входовете към служебния паркинг на парламента, за да попречат на лидерите на ГЕРБ Бойко Борисов и на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски да влязат с колите си. Това съобщиха от формацията чрез официалната си страница във Facebook.
Акцията е в подкрепа на задържаните Благомир Коцев, кмет на Варна, и Никола Барбутов, заместник-кмет на София.
Атанас Атанасов: Това е знак кой управлява държавата
Председателят на ДСБ и съпредседател на „Демократична България“ Атанас Атанасов коментира блокадата на парламента с думите:
Йордан Иванов: Програмата за финансиране е инструмент за натиск
В същото време депутатът от ПП-ДБ Йордан Иванов заяви, че започва мащабна проверка на Националната програма за финансиране на общински проекти.
По думите му програмата се е превърнала в „инструмент за политически натиск върху свободно избрани кметове“. Иванов допълни, че от министъра е изискана подробна информация, за да се докаже, че чрез тази схема се фаворизират определени общини и се упражнява политическо влияние.
