Атанасов за блокадата: Това нещо се прави, за да се даде знак на обществото кой управлява

Депутати от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) блокираха тази сутрин с автомобили входовете към служебния паркинг на парламента, за да попречат на лидерите на ГЕРБ Бойко Борисов и на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски да влязат с колите си. Това съобщиха от формацията чрез официалната си страница във Facebook.

Акцията е в подкрепа на задържаните Благомир Коцев, кмет на Варна, и Никола Барбутов, заместник-кмет на София.

Атанас Атанасов: Това е знак кой управлява държавата

Председателят на ДСБ и съпредседател на „Демократична България“ Атанас Атанасов коментира блокадата на парламента с думите:

„Това нещо се прави, за да се даде знак на обществото кой управлява държавата.“

Йордан Иванов: Програмата за финансиране е инструмент за натиск

В същото време депутатът от ПП-ДБ Йордан Иванов заяви, че започва мащабна проверка на Националната програма за финансиране на общински проекти.

„Събрали сме десетки сигнали от кметове, че не получават плащания за сметка на други фаворизирани общини. Неколкократно сме питали политическия кабинет на министъра на заседания на регионалната комисия на какъв принцип се извършват плащанията, но отговор няма“, каза той.

По думите му програмата се е превърнала в „инструмент за политически натиск върху свободно избрани кметове“. Иванов допълни, че от министъра е изискана подробна информация, за да се докаже, че чрез тази схема се фаворизират определени общини и се упражнява политическо влияние.