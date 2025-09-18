НА ЖИВО
      събота, 20.09.25
          Байер Леверкузен едва се спаси от загуба в Копенхаген

          Само преди десетина дни датският специалист Хюлманд замени начело на Байер Ерик тен Хаг

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Байер Леверкузен, воден от датчанина Каспер Хюлманд, се спаси от загуба срещу Копенхаген в сетните минути на мача – 2:2. Срещата на „Паркен“ бе от първи кръг на основната фаза в Шампионска лига. Само преди десетина дни датският специалист Хюлманд замени начело на Байер Ерик тен Хаг.

          Девет минути бяха необходими на домакините от Копенхаген, за да направят 1:0. Джордан Ларсон засече полувисоко подаване на Елиас Ашури, дошло от аутлинията.

          Малко преди почивката Юсуфа Мукоко се отчете с фрапантен пропуск пред вратата на „аспирините“. Една-две атаки по-късно Роберт Андрих поиска дузпа за съприкосновение в наказателното поле на домакините. Сигнал за наказателенн удар не последва.

          В 61-ата минута Байер показа признаци на игра, а гредата спря Елиас Бен Сегир от изравнителен гол.

          Германският тим стигна до изравняване в 81-ата минута. Алекс Грималдо заби топката под гредата с фамозно изпълнение от пряк свободен удар – 1:1.

          „Паркен“ избухна за втори път в 86-ата минута. Родриго Уескас центрира, а Роберт засече с глава за 2:1 – без шансове за Марк Флекен.

          В продължението на мача „аспирините“ за втори път изравниха. Клаудио Ечевери потърси успореден пас във вратарското поле, а в опита си да изчисти Пантелис Хацидиакос вкара топката в собствената си врата за финалното 2:2.

