Байер Леверкузен едва се спаси от загуба в Копенхаген

Байер Леверкузен, воден от датчанина Каспер Хюлманд, се спаси от загуба срещу Копенхаген в сетните минути на мача – 2:2. Срещата на „Паркен“ бе от първи кръг на основната фаза в Шампионска лига. Само преди десетина дни датският специалист Хюлманд замени начело на Байер Ерик тен Хаг.

Девет минути бяха необходими на домакините от Копенхаген, за да направят 1:0. Джордан Ларсон засече полувисоко подаване на Елиас Ашури, дошло от аутлинията.

Малко преди почивката Юсуфа Мукоко се отчете с фрапантен пропуск пред вратата на „аспирините“. Една-две атаки по-късно Роберт Андрих поиска дузпа за съприкосновение в наказателното поле на домакините. Сигнал за наказателенн удар не последва.

В 61-ата минута Байер показа признаци на игра, а гредата спря Елиас Бен Сегир от изравнителен гол.

Германският тим стигна до изравняване в 81-ата минута. Алекс Грималдо заби топката под гредата с фамозно изпълнение от пряк свободен удар – 1:1.

„Паркен“ избухна за втори път в 86-ата минута. Родриго Уескас центрира, а Роберт засече с глава за 2:1 – без шансове за Марк Флекен.

В продължението на мача „аспирините“ за втори път изравниха. Клаудио Ечевери потърси успореден пас във вратарското поле, а в опита си да изчисти Пантелис Хацидиакос вкара топката в собствената си врата за финалното 2:2.