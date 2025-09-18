Безкрайно пропадане: Уганда и Кюрасао изпревариха България

Националният отбор на България има нова позиция в ранглиста на ФИФА след нейното обновяване в четвъртък. От 84-и „лъвовете“ вече са 86-и в света с 1271.52 точки. Те бяха от изпреварени от Уганда и Кюрасао.
Най-голямо изкачване направи Словакия – от 52-ро до 42-ро място, след като победи Германия. Най-голям спад се забелязва при селекцията на Замбия, загубила 9 места: от 116-о до 125-о.
Новина има и около съперника ни по пътя към Мондиал 2026 – Испания, който вече е на върха в ранглистата, а Франция се изкачи до втората позиция за сметка на световния шампион Аржентина. Меси и компания паднаха от първото до третото място.
1. Испания
2. Франция
3. Аржентина
4. Англия
5. Португалия
6. Бразилия
7. Нидерландия
8. Белгия
9. Хърватия
10. Италия
