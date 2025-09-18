НА ЖИВО
          Безкрайно пропадане: Уганда и Кюрасао изпревариха България

          Все по-негативната позиция на националите ни стана факт след двете тежки загуби от Испания и Грузия

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Националният отбор на България има нова позиция в ранглиста на ФИФА след нейното обновяване в четвъртък. От 84-и „лъвовете“ вече са 86-и в света с 1271.52 точки. Те бяха от изпреварени от Уганда и Кюрасао.

          Най-голямо изкачване направи Словакия – от 52-ро до 42-ро място, след като победи Германия. Най-голям спад се забелязва при селекцията на Замбия, загубила 9 места: от 116-о до 125-о.

          Новина има и около съперника ни по пътя към Мондиал 2026 – Испания, който вече е на върха в ранглистата, а Франция се изкачи до втората позиция за сметка на  световния шампион Аржентина. Меси и компания паднаха от първото до третото място.

          1. Испания
          2. Франция
          3. Аржентина
          4. Англия
          5. Португалия
          6. Бразилия
          7. Нидерландия
          8. Белгия
          9. Хърватия
          10. Италия

