Blue Warrior представя първата си телевизионна кампания у нас

През последните години българският пазар на уиски бележи динамично развитие и устойчив растеж. Профилът на уиски любителя в България също се променя: основните потребители са във възрастовата категория 30–50, от големите градове, които търсят не просто напитка, а преживяване. Те се интересуват в много голяма степен от начина на производство, рецепта и философия зад марката. Уиски все по-често се свързва с личен стил и социален статус, което обяснява и нарастващия интерес към продукти със силна идентичност и емоционално послание.

На този фон излиза първата телевизионна реклама на един от най-новите брандове на уиски пазара – Blue Warrior Whisky. Кампанията вече е в ефира на водещите национални канали с послание: „Blue Warrior – знак за качество“. Креативната идея е на Avas България, a реализацията – Разказ Студио.

Философията на марката е въплътена в образа на „воина на занаята“ – символ на отдаденост, прецизност и търпение, които стоят зад всяка бутилка. Мечът и числото седем са знаци, че качеството не е случайност, а резултат от майсторство и време.

Blue Warrior е създаденo по рецепта №7 от подбрани зърнени дестилати, отлежали три години в дъбови бъчви. Характерният кехлибарен цвят, деликатно опушеният аромат и меките ванилови нотки – така го описват професионалните дегустатори.