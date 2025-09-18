НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          Blue Warrior представя първата си телевизионна кампания у нас

          Пазарът на уиски – все по-динамичен

          0
          40
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          През последните години българският пазар на уиски бележи динамично развитие и устойчив растеж. Профилът на уиски любителя в България също се променя: основните потребители са във възрастовата категория 30–50, от големите градове, които търсят не просто напитка, а преживяване. Те се интересуват в много голяма степен от начина на производство, рецепта и философия зад марката. Уиски все по-често се свързва с личен стил и социален статус, което обяснява и нарастващия интерес към продукти със силна идентичност и емоционално послание.

          - Реклама -

          На този фон излиза първата телевизионна реклама на един от най-новите брандове на уиски пазара – Blue Warrior Whisky. Кампанията вече е в ефира на водещите национални канали с послание: „Blue Warrior – знак за качество“. Креативната идея е на Avas България, a реализацията – Разказ Студио.

          Философията на марката е въплътена в образа на „воина на занаята“ – символ на отдаденост, прецизност и търпение, които стоят зад всяка бутилка. Мечът и числото седем са знаци, че качеството не е случайност, а резултат от майсторство и време.
          Blue Warrior е създаденo по рецепта №7 от подбрани зърнени дестилати, отлежали три години в дъбови бъчви. Характерният кехлибарен цвят, деликатно опушеният аромат и меките ванилови нотки – така го описват професионалните дегустатори.

          През последните години българският пазар на уиски бележи динамично развитие и устойчив растеж. Профилът на уиски любителя в България също се променя: основните потребители са във възрастовата категория 30–50, от големите градове, които търсят не просто напитка, а преживяване. Те се интересуват в много голяма степен от начина на производство, рецепта и философия зад марката. Уиски все по-често се свързва с личен стил и социален статус, което обяснява и нарастващия интерес към продукти със силна идентичност и емоционално послание.

          - Реклама -

          На този фон излиза първата телевизионна реклама на един от най-новите брандове на уиски пазара – Blue Warrior Whisky. Кампанията вече е в ефира на водещите национални канали с послание: „Blue Warrior – знак за качество“. Креативната идея е на Avas България, a реализацията – Разказ Студио.

          Философията на марката е въплътена в образа на „воина на занаята“ – символ на отдаденост, прецизност и търпение, които стоят зад всяка бутилка. Мечът и числото седем са знаци, че качеството не е случайност, а резултат от майсторство и време.
          Blue Warrior е създаденo по рецепта №7 от подбрани зърнени дестилати, отлежали три години в дъбови бъчви. Характерният кехлибарен цвят, деликатно опушеният аромат и меките ванилови нотки – така го описват професионалните дегустатори.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          „Да, България“ алармира за престъпна схема, свързана с фирма на Таки

          Антония Лазарова -
          Фирма, свързана с Христофорос Аманатидис–Таки, е спечелила обществена поръчка за извозване на отпадъци в една от шестте зони на София
          Общество

          БПЦ: Патриарх Даниил не рекламира стоки и услуги в медиите и социалните мрежи

          Антония Лазарова -
          Канцеларията на Софийската света митрополия известява, че в интернет пространството в социалната мрежа Facebook се разпространява видеоклип
          Крими

          Районният съд в Кюстендил задържа под стража треньор, обвинен в блудство с малолетни

          Новинарски Екип -
          Районният съд в Кюстендил определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо мъж, обвинен в блудствени действия с малолетни момичета под 14-години.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions