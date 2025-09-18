НА ЖИВО
          Борис Ангелов: Целта на проекта „Агресията като зависимост" е да се борим с разрушителното поведение сред младите

          „Целта на проекта „Агресията като зависимост“ е да се борим с разрушителното поведение, което сред младите хора се превръща в нещо като наркотик.“

          Това каза журналистът Борис Ангелов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев. Проектът, който се занимава с тази тема е „Агресията като зависимост“ и се разработва от Сдружение „Екопрограма“.

          Ангелов направи връзка между агресията сред младите хора и тази, която се вижда в българския парламент. Според него подрастващите вземат лошия пример от политиците ни.

          Не можем да очакваме поведението, особено на младите хора, които имат по-малко опит, да бъде нещо различно. Превръща се агресията в модел на поведение“, каза още гостът.

          Журналистът обясни, че би било добре младежите да осъзнаят, че агресията е форма на страх и припомни поговорката, че куче, което лае, не хапе, правейки паралел между агресивните реакции на животните и хората.

          „Някой, който е уверен в себе си, няма да агресира, той винаги има какво да направи. За съжаление, тези модели насадени от политиците, влизат в домовете и съзнанието на младите хора“, заяви още Ангелов.

