Борис Ангелов: Целта на проекта „Агресията като зависимост“ е да се борим с разрушителното поведение сред младите

Това каза журналистът Борис Ангелов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев. Проектът, който се занимава с тази тема е „Агресията като зависимост“ и се разработва от Сдружение „Екопрограма“.
Ангелов направи връзка между агресията сред младите хора и тази, която се вижда в българския парламент. Според него подрастващите вземат лошия пример от политиците ни.
Журналистът обясни, че би било добре младежите да осъзнаят, че агресията е форма на страх и припомни поговорката, че куче, което лае, не хапе, правейки паралел между агресивните реакции на животните и хората.
