Борисов: Не съм дошъл пеша, защото ме болят колената, дойдох през покрива

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира блокадата около Народното събрание, организирана тази сутрин от депутати на „Продължаваме промяната“, които препречиха входовете към служебния паркинг в знак на протест срещу него и лидера на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски. Акцията бе свързана с арестите на кмета на Варна Благомир Коцев и заместник-кмета на София Никола Барбутов.

„Не съм дошъл пеша днес, защото ме болят колената“, обясни Борисов, като в шеговит тон добави: „През покрива дойдох тази сутрин.“

На въпрос дали се страхува, както го обвиняват от ПП, той отговори:

„А те са много смели! Те са страшни смелчаци. Гледал съм ги с мандаринките как се бият. Страшни смелчаци са.“

Борисов подчерта, че няма от какво да се притеснява: