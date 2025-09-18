НА ЖИВО
          Борисов: Не съм дошъл пеша, защото ме болят колената, дойдох през покрива

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира блокадата около Народното събрание, организирана тази сутрин от депутати на „Продължаваме промяната“, които препречиха входовете към служебния паркинг в знак на протест срещу него и лидера на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски. Акцията бе свързана с арестите на кмета на Варна Благомир Коцев и заместник-кмета на София Никола Барбутов.

          „Не съм дошъл пеша днес, защото ме болят колената“, обясни Борисов, като в шеговит тон добави: „През покрива дойдох тази сутрин.“

          „Ходи пеша, бе!“ – Блокираха колите на Борисов и Пеевски пред парламента „Ходи пеша, бе!“ – Блокираха колите на Борисов и Пеевски пред парламента

          На въпрос дали се страхува, както го обвиняват от ПП, той отговори:

          „А те са много смели! Те са страшни смелчаци. Гледал съм ги с мандаринките как се бият. Страшни смелчаци са.“

          Борисов подчерта, че няма от какво да се притеснява:

          „Всеки знае къде живея, откакто съм се родил. Всеки ден идвам 40 км от Банкя дотук и се връщам. Как да ходя пеша?! Утре ще искат да се включа в обиколката на Витоша.“

