Брюж разнищи Монако за ударен старт в Шампионската лига

Клуб Брюж тръгна ударно в Шампионската лига, побеждавайки Монако с 4:1 в двубой от първия кръг на основната фаза в турнира.

Симон Миньоле извърши нарушение, което доведе до дузпа за Монако в деветата минута на двубоя. С изпълнението се зае Мане Аклиуш, който обаче бе спрян от Миньоле и нулевото равенство бе запазено.

Първото попадение в срещата падна в 32-рата минута, когато Ханс Ванакен намери Николо Трезолди, а той изпревари защитниците на Монако и прати топката в долния десен ъгъл за 1:0.

Домакините удвоиха аванса си седем минути след това, когато Форбс намери Рафаел Ониедика в наказателното поле, а той с шут в средата на вратата се разписа за 2:0.

Белгийците обаче изобщо не свалиха темпото в последните минути на първата част. В 43-ата минута Ванакен стреля от воле за 3:0.

Четвърт час преди края на мача Мамаду Диахон получи топката абсолютно непокрит в наказателното поле и не сбърка за 4:0.

Почетното попадение за монегаските бе дело на Ансу Фати, който се разписа от границата на наказателното поле във втората минута на добавеното време.