      събота, 20.09.25
          Начало

          Брюж разнищи Монако за ударен старт в Шампионската лига

          Почетното попадение за монегаските бе дело на Ансу Фати, който се разписа от границата на наказателното поле във втората минута на добавеното време

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Клуб Брюж тръгна ударно в Шампионската лига, побеждавайки Монако с 4:1 в двубой от първия кръг на основната фаза в турнира.

          Симон Миньоле извърши нарушение, което доведе до дузпа за Монако в деветата минута на двубоя. С изпълнението се зае Мане Аклиуш, който обаче бе спрян от Миньоле и нулевото равенство бе запазено.

          Първото попадение в срещата падна в 32-рата минута, когато Ханс Ванакен намери Николо Трезолди, а той изпревари защитниците на Монако и прати топката в долния десен ъгъл за 1:0.

          Домакините удвоиха аванса си седем минути след това, когато Форбс намери Рафаел Ониедика в наказателното поле, а той с шут в средата на вратата се разписа за 2:0.

          Белгийците обаче изобщо не свалиха темпото в последните минути на първата част. В 43-ата минута Ванакен стреля от воле за 3:0.

          Четвърт час преди края на мача Мамаду Диахон получи топката абсолютно непокрит в наказателното поле и не сбърка за 4:0.

          Почетното попадение за монегаските бе дело на Ансу Фати, който се разписа от границата на наказателното поле във втората минута на добавеното време.

