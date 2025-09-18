Данов: Руското настъпление през лятото се провали напълно

Русия казваше, че ще превземе Киев за 3 дни, а днес е 1303-тият ден на войната и не са го превзели. Русия не може да победи ВСУ, тя няма нито един превзет областен град на Украйна. Това каза капитан о.з. първи ранг Васил Данов – член на Атлантическия съвет, в предаването „Честно казано“ с водещ Люба Кулезич.

Той припомни, че Русия не можа да задържи Херсон и той отново беше върнат под контрола на Украйна. Според него лятното настъпление на руската армия се е провалило напълно, дори украинската армия си е върнала територии.

„Около главните градове, около които се водят сражения, имам предвид Покровск, руската армия е загубила някъде около 55-60 000 души – убити, ранени и пленени, от 110 000-ната групировка, която започна преди 3 месеца да воюва край Покровск“, коментира Данов.

Според него републикански сенатори в Конгреса на САЩ са недоволни от президента Доналд Тръмп, тъй като каквито и остри послания да отправя към руския държавен глава Владимир Путин и Русия, той засега стопира приемането на законопроект в Конгреса, който налага остри санкции от името на американската държава срещу Путин.

Данов смята, че Тръмп вече осем месеца играе „двойнствена игра“.