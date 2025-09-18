НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Данов: Руското настъпление през лятото се провали напълно

          0
          286
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Русия казваше, че ще превземе Киев за 3 дни, а днес е 1303-тият ден на войната и не са го превзели. Русия не може да победи ВСУ, тя няма нито един превзет областен град на Украйна. Това каза капитан о.з. първи ранг Васил Данов – член на Атлантическия съвет, в предаването „Честно казано“ с водещ Люба Кулезич.

          - Реклама -

          Той припомни, че Русия не можа да задържи Херсон и той отново беше върнат под контрола на Украйна. Според него лятното настъпление на руската армия се е провалило напълно, дори украинската армия си е върнала територии.

          „Около главните градове, около които се водят сражения, имам предвид Покровск, руската армия е загубила някъде около 55-60 000 души – убити, ранени и пленени, от 110 000-ната групировка, която започна преди 3 месеца да воюва край Покровск“, коментира Данов.

          Тагарев: Путин е агресор и военен престъпник Тагарев: Путин е агресор и военен престъпник

          Според него републикански сенатори в Конгреса на САЩ са недоволни от президента Доналд Тръмп, тъй като каквито и остри послания да отправя към руския държавен глава Владимир Путин и Русия, той засега стопира приемането на законопроект в Конгреса, който налага остри санкции от името на американската държава срещу Путин.

          Данов смята, че Тръмп вече осем месеца играе „двойнствена игра“.

          „Ако говорим за тези 3,5-4 години, те донесоха само неуспехи и на политическото поле, и на военното, и на логическото, и като морален упадък в руската армия и у руското общество“, обобщи Данов.

          Русия казваше, че ще превземе Киев за 3 дни, а днес е 1303-тият ден на войната и не са го превзели. Русия не може да победи ВСУ, тя няма нито един превзет областен град на Украйна. Това каза капитан о.з. първи ранг Васил Данов – член на Атлантическия съвет, в предаването „Честно казано“ с водещ Люба Кулезич.

          - Реклама -

          Той припомни, че Русия не можа да задържи Херсон и той отново беше върнат под контрола на Украйна. Според него лятното настъпление на руската армия се е провалило напълно, дори украинската армия си е върнала територии.

          „Около главните градове, около които се водят сражения, имам предвид Покровск, руската армия е загубила някъде около 55-60 000 души – убити, ранени и пленени, от 110 000-ната групировка, която започна преди 3 месеца да воюва край Покровск“, коментира Данов.

          Тагарев: Путин е агресор и военен престъпник Тагарев: Путин е агресор и военен престъпник

          Според него републикански сенатори в Конгреса на САЩ са недоволни от президента Доналд Тръмп, тъй като каквито и остри послания да отправя към руския държавен глава Владимир Путин и Русия, той засега стопира приемането на законопроект в Конгреса, който налага остри санкции от името на американската държава срещу Путин.

          Данов смята, че Тръмп вече осем месеца играе „двойнствена игра“.

          „Ако говорим за тези 3,5-4 години, те донесоха само неуспехи и на политическото поле, и на военното, и на логическото, и като морален упадък в руската армия и у руското общество“, обобщи Данов.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Вдовицата на Чарли Кърк оглавява основаната от него младежка организация

          Новинарски Екип -
          Ерика Кърк, вдовицата на убития миналата седмица американски инфлуенсър Чарли Кърк, ще го наследи начело на организацията "Turning Point USA"
          Свят

          Диалог между Тръмп и Си за съдбата на TikTok и напрежението в търговските отношения

          Новинарски Екип -
          Американският президент Доналд Тръмп и китайският лидер Си Цзинпин се готвят за първия си разговор от три месеца.
          Свят

          Тръмп заговори за отнемане на лицензи на медии, критични към него

          Новинарски Екип -
          Скандалът около временното отстраняване на популярния водещ Джими Кимъл от ефира на ABC продължава да разпалва обществени и политически дебати в САЩ.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions