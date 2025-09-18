Държавното посещение на президента Доналд Тръмп във Великобритания доведе до обещания за инвестиции в размер на общо 150 милиарда паунда (205 милиарда долара) във Великобритания през следващите няколко години, главно от американски технологични гиганти и финансови групи.

- Реклама -

Общата сума, обявена от британското лейбъристко правителство, е насочена към развитието на сектора на изкуствения интелект, който се очаква да създаде хиляди работни места във Великобритания. „Това е най-големият инвестиционен пакет от този вид в британската история“, каза премиерът Киър Стармър преди подписването на „Сделка за технологичен просперитет“ в четвъртък заедно с Тръмп. Тръмп заяви, че споразумението помага на „Америка и нашите британски съюзници да доминират в бъдещето на изкуствения интелект“.

Сделката, която е следствие от търговско споразумение между Великобритания и САЩ по-рано тази година, намалила някои мита на Тръмп, включва сътрудничество в областта на ядрените, квантовите и космическите технологии.

Най-голямата планирана инвестиция идва от американската компания за частни капиталови инвестиции Blackstone, която заяви, че ще инвестира 90 милиарда паунда в активи във Великобритания през следващото десетилетие. Британската фармацевтична група GSK, която тръгна в обратната посока, обеща многомилиардна инвестиция в САЩ. Инвестиционният бум идва, когато Стармър е под натиск на вътрешния фронт на фона на стагниращата икономика на Обединеното кралство и известни вълнения в собствената му Лейбъристка партия. Ето един поглед към планираните инвестиции.

Големи технологични компании

Първите сделки включват американски технологични гиганти. Microsoft обяви своя „най-голям ангажимент към Обединеното кралство“ – инвестиция от 30 милиарда долара за четири години, половината от която ще бъде изразходвана за облачни изчисления и инфраструктура за изкуствен интелект. Това включва планове за изграждане на най-големия суперкомпютър във Великобритания. „Ние сме ангажирани… да гарантираме, че Америка ще остане доверен и надежден технологичен партньор за Обединеното кралство“, каза главният изпълнителен директор на Microsoft Сатя Надела.

Междувременно Google планира инвестиция от 5 милиарда британски лири през следващите две години, за да захранва своя AI двигател, да помогне за „укрепване на киберсигурността“ и да създава 8250 работни места годишно. Но след съобщението бившият британски вицепремиер Ник Клег, който през януари обяви, че се оттегля от поста президент на Meta по глобалните въпроси, обвини Обединеното кралство, че е „васална технологична държава“. В реч, отразена от британски медии, Клег повдигна въпроса защо Обединеното кралство не е в състояние да „създаде технологична компания на бъдещето“ за трилиона долара или да задържи технологичните предприемачи.

Nvidia, Stargate UK

Британската фирма Nscale си партнира с производителя на ChatGPT OpenAI и гиганта в производството на чипове Nvidia, за да създаде британска версия на Stargate – мащабна инициатива за инфраструктура с изкуствен интелект. Правителството заяви, че проектът е насочен към „разработване на платформа, предназначена за внедряване на технологията на OpenAI върху суверенна инфраструктура в Обединеното кралство“. Работейки съвместно с британски фирми, Nvidia обеща да внедри общо 120 000 усъвършенствани графични процесора в цялата страна, което представлява най-голямото внедряване на компанията в Европа досега.

GSK

Фармацевтичният гигант заяви, че ще инвестира 30 милиарда долара в САЩ през следващите пет години, тъй като фармацевтичните компании са изправени пред натиск от Тръмп да преместят производството си в най-голямата икономика в света. GSK ще разшири инвестициите си в научноизследователска и развойна дейност и производствения капацитет, съобщи компанията, включително план за 1,2 милиарда долара за изграждане на фабрика за биологични продукти в Пенсилвания за разработване на респираторни и онкологични лечения.

Blackstone

Групата не даде подробности за естеството на планираните си инвестиции, които идват след обявяването ѝ миналата година, че ще инвестира 10 милиарда паунда в център за данни с изкуствен интелект в Северна Англия. Bank of America, BlackRock, Citi Group, PayPal и S&P Global инвестират заедно около 1,75 милиарда паунда в своите операции във Великобритания.

