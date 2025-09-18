НА ЖИВО
          Делото за смъртта на Пламен Пенев започва през ноември

          Снимка: БГНЕС
          Кристияна Стефанова
          Окръжен съд – Стара Загора внесе по общия ред делото срещу Живко Стойчев, обвинен, че след полицейско преследване по непредпазливост е причинил смъртта на 58-годишния Пламен Пенев около 21:00 ч. на 30 декември 2023 г. в гр. Стара Загора. Решението бе взето днес в рамките на разпоредителното заседание.

          Според материалите по делото, след като Стойчев не се подчинил на полицейско нареждане и започнало преследване с патрулни автомобили, се стигнало до пътнотранспортен инцидент. Установено е, че преследваният шофьор е загинал след принудителното му извеждане от автомобила от страна на служителите на реда.

          На днешното заседание съдът разгледа всички процедурни въпроси, свързани с началото на процеса в информационната система на първоинстанционния съд. Дъщерите на починалия – Борислава Пенева и Ивелина Пенева, бяха конституирани като частни обвинители.

          Съдебните заседания по същество ще се проведат на 25, 26 и 27 ноември в Окръжен съд – Стара Загора, когато ще бъдат разпитани над 40 свидетели и експерти.

          Срещу подсъдимия са повдигнати обвинения, че е причинил смъртта на Пламен Пенев по непредпазливост, вследствие на умишлено нанесена средна телесна повреда, изразяваща се в сътресение на сърдечната дейност.

