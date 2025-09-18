Делото за убийството в Цалапица: Неявяване на адвокат отложи началото на втората инстанция

Апелативният съд в Пловдив отложи делото „Бизюрев“ поради неявяване на един от адвокатите, стана ясно днес.

Подсъдимият Рангел Бизюрев беше осъден от Окръжния съд – Пловдив на 15 години затвор за убийството на свой съселянин от село Цалапица.

Предистория на случая

Според обвинението, конфликтът между Бизюрев и жертвата – Димитър Малинов, е ескалирал след дългогодишни лични пререкания. Престъплението е било извършено с особена жестокост, а съдът прие, че действията на подсъдимия са умишлени, без наличие на афект или неизбежна самоотбрана.

Следващи стъпки

Въпреки присъдата, прокуратурата и частните обвинители настояват за по-тежко наказание, поради което делото беше насрочено за ново разглеждане в Апелативния съд.

Новата дата за процеса ще бъде 6 ноември.