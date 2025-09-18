НА ЖИВО
          Делото за убийството в Цалапица: Неявяване на адвокат отложи началото на втората инстанция

          Никола Павлов
          Апелативният съд в Пловдив отложи делото „Бизюрев“ поради неявяване на един от адвокатите, стана ясно днес.

          Подсъдимият Рангел Бизюрев беше осъден от Окръжния съд – Пловдив на 15 години затвор за убийството на свой съселянин от село Цалапица.

          Предистория на случая

          Според обвинението, конфликтът между Бизюрев и жертвата – Димитър Малинов, е ескалирал след дългогодишни лични пререкания. Престъплението е било извършено с особена жестокост, а съдът прие, че действията на подсъдимия са умишлени, без наличие на афект или неизбежна самоотбрана.

          Следващи стъпки

          Въпреки присъдата, прокуратурата и частните обвинители настояват за по-тежко наказание, поради което делото беше насрочено за ново разглеждане в Апелативния съд.

          Новата дата за процеса ще бъде 6 ноември.

